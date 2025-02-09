Стало известно, как россияне планируют провести майские праздники

Количество бронирований отелей на майские праздники 2025 года уже увеличилось в четыре раза по отношению к аналогичному периоду 2024 года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть в распоряжении ТАСС).

" Н а д а н н ы й м о м е н т о ф о р м л е н о у ж е в ч е т ы р е р а з а б о л ь ш е з а к а з о в , ч е м в а н а л о г и ч н ы й п е р и о д 2 0 2 4 г о д а " , - р а с с к а з а л и э к с п е р т ы .

Согласно исследованию, большинство (59%) туристов планируют провести праздники в поездках по России (в 2024 году - 51%). Самым популярным городом для майских путешествий оказался Санкт-Петербург: на него уже приходится 18,7% от всех заказов по России. Второе место занял Сочи (11,7%), третье - Москва (8,7%). В топ-10 также вошли Казань (7,7%), Калининград (6,2%), Нижний Новгород (4,6%), Зеленоградск (2,5%), Кисловодск (2,1%), Пятигорск (1,9%) и Светлогорск (1,5%).

Среди зарубежных направлений наибольшим спросом на майские праздники пользуются Стамбул (5,3% отельных заказов), Минск (4,2%) и Париж (3,9%). В десятку направлений, где заранее бронируют отели, также вошли Сеул (3,6%), Токио (3,4%), Пекин (3,1%), Милан (2,5%), Дубай (2,5%), Баку (2,5%) и Шанхай (1,7%).

Эксперты отметили, что стоимость размещения в российских отелях в майские праздники практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составляет в среднем 9 тыс. рублей в сутки. На зарубежных направлениях цены выросли в среднем на 18% - до 19 тыс. рублей в сутки.