Суперджеты второй день не могут улететь из Пулково

Погода продолжает вносить коррективы в работу аэропорта Пулково. Вчера из-за высокого атмосферного давления было отменено 35 вылетов и 33 прилета, сегодня обстановка похожая. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, более четырех десятков рейсов значатся как отмененные, несколько вылетов и прилетов задерживаются.

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В наибольшей степени погода отразилась на работе авиакомпании «Россия» и лайнерах SSJ 100, которые более чувствительны к высокому атмосферному давлению, чем боинги и аэробусы. В частности, требования к суперджетам таковы, что они не могут летать при уровне давления выше 1050 гПа. А в ночь на субботу в Санкт-Петербурге был поставлен рекорд – более 1057 гПа. Сейчас давление снижается, к вечеру субботы должно опуститься ниже 1050 гПа, что позволит осуществлять полеты без ограничений, а в норму – 1013 гПа – оно придет, по прогнозам синоптиков, только к следующим выходным.

При этом ограничения коснулись не только суперджетов, но и лайнеров Bombardier CRJ200 (они обслуживают рейсы «Руслайна» в Нарьян-Мар и «Северстали» в Череповец, которые также отменены).

Добавим, что отмены затронули по большей части рейсы между Санкт-Петербургом и Москвой, которые выполняются по программе «Аэрофлот-Шаттл». Впрочем, ничего фатального для пассажиров не случилось – представители авиакомпании «Россия» еще вчера заявили, что всех пересадят в самолеты большей вместимости и доставят в пункты назначения.

Ранее мы писали, что в аэропорту Санкт-Петербурга из-за плохой погоды задержано и отменено более 30 рейсов.