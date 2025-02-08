Аналитик сообщил, как изменились предпочтения российских туристов

Путешественники в России стали чаще выбирать короткие и недорогие поездки в близлежащие города, сообщила ТАСС руководитель отдела маркетингового анализа сервиса путешествий "Туту.ру" Ольга Котельникова.

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« В п о с л е д н е е в р е м я м ы в и д и м , ч т о н а б и р а е т п о п у л я р н о с т ь т р е н д н а н е д о р о г и е и к о р о т к и е п о е з д к и в б л и з л е ж а щ и е г о р о д а . П у т е ш е с т в е н н и к и в с е ч а щ е и н т е р е с у ю т с я к у л ь т у р о й р о д н о г о к р а я , а и н ф р а с т р у к т у р а м а л ы х г о р о д о в р а з в и в а е т с я с к а ж д ы м г о д о м . Р е к о м е н д у ю п л а н и р о в а т ь п у т е ш е с т в и я з а р а н е е , п о т о м у ч т о у д о б н ы е б и л е т ы в п о п у л я р н ы е у т у р и с т о в г о р о д а р а с х в а т ы в а ю т к а к г о р я ч и е п и р о ж к и » , — с к а з а л а о н а .

Как проанализировали в сервисе, билеты на поезд из Москвы в близлежащие города в весеннее и летнее путешествие пока стоят не так дорого.

« В э т о м г о д у с т о и м о с т ь б и л е т о в м о ж е т н е м н о г о в о з р а с т и , п о э т о м у п р и о б р е т а й т е и х з а р а н е е , о с о б е н н о е с л и п у т е ш е с т в у е т е в в ы х о д н ы е » , — п р е д у п р е д и л и в " Т у т у . р у " .

Так, около 600 рублей стоит билет в Переславль-Залесский, куда по выходным на туристическом поезде можно добраться без пересадок. Примерно за 1 250 рублей можно поехать в Калугу. Почти столько же - 1 260 рублей - стоит билет в Тулу, которая стала популярна у путешественников.

« Р а с с м о т р и т е и а в т о б у с ы : б и л е т ы т а к ж е е с т ь н а " Т у т у . р у " . Д о П е р е с л а в л я - З а л е с с к о г о м о ж н о д о б р а т ь с я з а 6 1 1 р у б л е й , д о Р я з а н и - з а 8 2 0 р у б л е й , д о В л а д и м и р а - з а 8 7 0 р у б л е й , Я р о с л а в л я - з а 9 6 5 р у б л е й , С у з д а л я - з а 1 4 1 5 р у б л е й . П у т е ш е с т в и е л у ч ш е п л а н и р о в а т ь з а н е с к о л ь к о н е д е л ь : с т о и м о с т ь б и л е т о в в С у з д а л ь в 2 0 2 4 г о д у б ы л а н а 2 1 % н и ж е , ч е м в 2 0 2 5 » , — р а с с к а з а л и в с е р в и с е .

Например, из Москвы в Минск автобус будет стоить почти в пять раз дешевле, чем самолет. На автобусе до столицы Белоруссии можно добраться в среднем за 2 200 рублей, на самолете - за 10 500 рублей. Билет на поезд в Минск стоит порядка 5 950 рублей.

Из Санкт-Петербурга на поезде можно добраться, например, до Выборга примерно за 784 рубля, а до Пскова - за 1 290 рублей. Билет до белорусского Витебска стоит около 4 500 рублей. На самолете из Петербурга можно полететь в Брест примерно за 6 700 рублей, в Мурманск - за 7 700 рублей и в Казань - за 9 300 рублей. Однако путешествия на автобусе будут самыми бюджетными: билет в Великий Новгород стоит около 580 рублей, в Старую Руссу - 820 рублей, а в Псков - 1 290 рублей. В "Туту.ру" также назвали самые недорогие направления из Екатеринбурга - Челябинск (билет на поезд стоит примерно 1 820 рублей), Тюмень - 1 900 рублей и Пермь - 2 169 рублей.