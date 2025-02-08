Аналитик сообщил, как изменились предпочтения российских туристов

В РФ путешественники стали чаще выбирать недорогие поездки в близлежащие города
Путешественники в России стали чаще выбирать короткие и недорогие поездки в близлежащие города, сообщила ТАСС руководитель отдела маркетингового анализа сервиса путешествий "Туту.ру" Ольга Котельникова.
«В последнее время мы видим, что набирает популярность тренд на недорогие и короткие поездки в близлежащие города. Путешественники все чаще интересуются культурой родного края, а инфраструктура малых городов развивается с каждым годом. Рекомендую планировать путешествия заранее, потому что удобные билеты в популярные у туристов города расхватывают как горячие пирожки», — сказала она.
Как проанализировали в сервисе, билеты на поезд из Москвы в близлежащие города в весеннее и летнее путешествие пока стоят не так дорого.
«В этом году стоимость билетов может немного возрасти, поэтому приобретайте их заранее, особенно если путешествуете в выходные», — предупредили в "Туту.ру".
Так, около 600 рублей стоит билет в Переславль-Залесский, куда по выходным на туристическом поезде можно добраться без пересадок. Примерно за 1 250 рублей можно поехать в Калугу. Почти столько же - 1 260 рублей - стоит билет в Тулу, которая стала популярна у путешественников.
«Рассмотрите и автобусы: билеты также есть на "Туту.ру". До Переславля-Залесского можно добраться за 611 рублей, до Рязани - за 820 рублей, до Владимира - за 870 рублей, Ярославля - за 965 рублей, Суздаля - за 1 415 рублей. Путешествие лучше планировать за несколько недель: стоимость билетов в Суздаль в 2024 году была на 21% ниже, чем в 2025», — рассказали в сервисе.
Например, из Москвы в Минск автобус будет стоить почти в пять раз дешевле, чем самолет. На автобусе до столицы Белоруссии можно добраться в среднем за 2 200 рублей, на самолете - за 10 500 рублей. Билет на поезд в Минск стоит порядка 5 950 рублей.
Из Санкт-Петербурга на поезде можно добраться, например, до Выборга примерно за 784 рубля, а до Пскова - за 1 290 рублей. Билет до белорусского Витебска стоит около 4 500 рублей. На самолете из Петербурга можно полететь в Брест примерно за 6 700 рублей, в Мурманск - за 7 700 рублей и в Казань - за 9 300 рублей. Однако путешествия на автобусе будут самыми бюджетными: билет в Великий Новгород стоит около 580 рублей, в Старую Руссу - 820 рублей, а в Псков - 1 290 рублей. В "Туту.ру" также назвали самые недорогие направления из Екатеринбурга - Челябинск (билет на поезд стоит примерно 1 820 рублей), Тюмень - 1 900 рублей и Пермь - 2 169 рублей.