Ведущие подкаста обсудили, как путешествовать более осознанно

Это не про пляж, а про эмоции. Учимся путешествовать более осознанно
О чём говорили гости и журналисты нашей подкаст-студии "Да будет talk!" на этой неделе? Расскажем прямо сейчас.
Каждую субботу мы представляем подборку новых подкастов, которые помогут вам лучше понять мир аудиоконтента. На этой неделе вышел интересный и, что самое важное, познавательный подкаст про осознанные путешествия.
Вы когда-нибудь принимали решение рвануть в другой город или даже страну за пару минут? Или покупали билет на концерт музыкантов с мировым именем в хостеле Питера? А пошли бы впервые в поход по горам просто потому, что компания очень хорошая? Герой нового выпуска подкаста об осознанном туризме и психологии путешествий "Конюх Фёдоров" - руководитель одной из омских компаний Вадим Краснов.
В активе его путешествий - десятки городов и стран, некоторые он посетил не по одному и даже не по два раза. Алтай, Удмуртия, Сочи, Калининград, Абхазия, Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Беларусь, Казахстан. Особенно ценит Вадим музыкальные фестивали. В путешествие, как он признаётся, его тянет неугомонная жажда приключений, преимущественно знакомств, - как с людьми, так и с целыми городами.
Мне везёт в поездках на людей, и куда бы я ни поехал, находятся интересные люди. Это близкие мне по духу яркие личности. Да, иногда попадаются и определённые персонажи, но это тоже опыт, - поделился в студии "Да будет talk!" Вадим Краснов. - Я совершенно не пляжный человек. Во всех моих поездках есть определённый движ. Я всегда смотрю какие-то достопримечательности, узнаю что-то новое, делаю фотокарточки на память. И, конечно, это про то, чтобы привезти какие-то эмоции. В конце жизни, как ни крути, мы забираем только эмоции.
Что лучше в путешествиях - спонтанность или планы, а также что приходится преодолевать даже в самой ожидаемой поездке, узнаете в подкасте.