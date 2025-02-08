Ведущие подкаста обсудили, как путешествовать более осознанно

О чём говорили гости и журналисты нашей подкаст-студии "Да будет talk!" на этой неделе? Расскажем прямо сейчас.

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Каждую субботу мы представляем подборку новых подкастов, которые помогут вам лучше понять мир аудиоконтента. На этой неделе вышел интересный и, что самое важное, познавательный подкаст про осознанные путешествия.

Вы когда-нибудь принимали решение рвануть в другой город или даже страну за пару минут? Или покупали билет на концерт музыкантов с мировым именем в хостеле Питера? А пошли бы впервые в поход по горам просто потому, что компания очень хорошая? Герой нового выпуска подкаста об осознанном туризме и психологии путешествий "Конюх Фёдоров" - руководитель одной из омских компаний Вадим Краснов.

В активе его путешествий - десятки городов и стран, некоторые он посетил не по одному и даже не по два раза. Алтай, Удмуртия, Сочи, Калининград, Абхазия, Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Беларусь, Казахстан. Особенно ценит Вадим музыкальные фестивали. В путешествие, как он признаётся, его тянет неугомонная жажда приключений, преимущественно знакомств, - как с людьми, так и с целыми городами.

М н е в е з ё т в п о е з д к а х н а л ю д е й , и к у д а б ы я н и п о е х а л , н а х о д я т с я и н т е р е с н ы е л ю д и . Э т о б л и з к и е м н е п о д у х у я р к и е л и ч н о с т и . Д а , и н о г д а п о п а д а ю т с я и о п р е д е л ё н н ы е п е р с о н а ж и , н о э т о т о ж е о п ы т , - п о д е л и л с я в с т у д и и " Д а б у д е т t a l k ! " В а д и м К р а с н о в . - Я с о в е р ш е н н о н е п л я ж н ы й ч е л о в е к . В о в с е х м о и х п о е з д к а х е с т ь о п р е д е л ё н н ы й д в и ж . Я в с е г д а с м о т р ю к а к и е - т о д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и , у з н а ю ч т о - т о н о в о е , д е л а ю ф о т о к а р т о ч к и н а п а м я т ь . И , к о н е ч н о , э т о п р о т о , ч т о б ы п р и в е з т и к а к и е - т о э м о ц и и . В к о н ц е ж и з н и , к а к н и к р у т и , м ы з а б и р а е м т о л ь к о э м о ц и и .

Что лучше в путешествиях - спонтанность или планы, а также что приходится преодолевать даже в самой ожидаемой поездке, узнаете в подкасте.