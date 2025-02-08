Спрос на летние курорты Крыма в 2025 году вырос почти в пять раз по сравнению с 2024-м. О том, что россияне массово устремятся на полуостров, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, на летний сезон туристы уже забронировали треть крымских отелей, а на майские праздники — 27 процентов. Как пишет Telegram-канал, россияне начали активно планировать поездки еще с марта 2024 года, когда стал доступен график железнодорожных маршрутов.

Похожая ситуация наблюдается и на других российских курортах — в Сочи и Геленджике. Там уже закончились номера на майские праздники и лето. А Калининград по бронированию номеров обогнал Санкт-Петербург.

Ранее в Ассоциации туроператоров России отметили, что цены на летний отдых 2025 в Крыму лишь на 10-15 процентов выше, чем в сезоне 2024 года. Так, стоимость недельных туров в трехзвездочные отели полуострова с тарифами «все включено» на июль начинается от 103,6 тысячи рублей на троих (двое взрослых и ребенок).