Найдены десятки нарушений в туристических локациях Дагестана

В 2024 году Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан провело инспекцию туристической инфраструктуры региона. В ходе проверки были проанализированы 30 туристических объектов, 230 мест временного размещения, 87 зон отдыха и загородных комплексов, а также 9 рынков в Махачкале, Дербенте, Каспийске, Избербаше и Буйнакске, и 358 заведений общественного питания.

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В результате выяснилось, что в сфере гостиничных услуг имеются проблемы размещения не имеют классификации, а также отсутствуют договоры на предоставление гостиничных услуг.

По итогам проверки было выдано 203 предостережения и подано 168 исков о прекращении предоставления услуг, из которых 60 были удовлетворены. Также было подано 62 иска о необходимости обеспечения баз отдыха локальными очистными сооружениями, из которых 12 были удовлетворены.

Накануне сообщалось, что Белоруссия остается самым доступным безвизовым зарубежным направлением для туристов из России.