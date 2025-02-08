Стало известно о росте турпотока из США в Россию

Генконсул России в Нью-Йорке Александр Захаров сообщил в интервью РИА Новости, что диппредставительство отмечает «некоторое увеличение» числа выдаваемых виз в Россию, что, по его словам, говорит о росте интереса к поездкам в страну.

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« О т м е ч а е м т а к ж е н е к о т о р о е у в е л и ч е н и е в ы д а в а е м ы х в и з , ч т о с в и д е т е л ь с т в у е т о р о с т е и н т е р е с а к п о е з д к а м в Р о с с и й с к у ю Ф е д е р а ц и ю » , — сказал дипломат.

Ранее временный поверенный в делах России в США Александр Ким заявил, что обе страны связывает наследие партнёрства в критические моменты мировой истории и не стоит позволять этому кануть в небытие.