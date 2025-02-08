Стало известно о росте турпотока из США в Россию

Генконсул в Нью-Йорке сообщил, что в США растёт интерес к поездкам в Россию
Генконсул России в Нью-Йорке Александр Захаров сообщил в интервью РИА Новости, что диппредставительство отмечает «некоторое увеличение» числа выдаваемых виз в Россию, что, по его словам, говорит о росте интереса к поездкам в страну.
«Отмечаем также некоторое увеличение выдаваемых виз, что свидетельствует о росте интереса к поездкам в Российскую Федерацию», — сказал дипломат.
Ранее временный поверенный в делах России в США Александр Ким заявил, что обе страны связывает наследие партнёрства в критические моменты мировой истории и не стоит позволять этому кануть в небытие.