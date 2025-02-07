Во сколько обойдется слетать на майские праздники в Москву

Москва – главное туристическое направление внутри России. Многие уже планируют поездки на май и покупают билеты. Редакция TourDom.ru решила посмотреть, сколько стоит слетать в столицу на первые майские праздники из регионов, если бронировать места прямо сейчас.

Из Екатеринбурга перелет предлагают три авиакомпании. Выгоднее всего воспользоваться «Аэрофлотом»: round trip с 1 по 4 мая без багажа обойдется всего в 15,2 тыс. руб. Правда, время рейсов неудобное: из Кольцово придется вылетать поздно вечером, из Шереметьево ночью, в итоге два из четырех праздничных дней теряются. За более удобные рейсы, позволяющие провести в Москве все выходные, придется немного доплатить: «Победа» предлагает такое путешествие за 16 тыс. руб. И с багажом, кстати, получается дешевле, чем у «Аэрофлота».

Из соседнего Челябинска слетать будет гораздо дороже: минимум 19 тыс. руб. плюс 5,5 тыс. за багаж. Примерно столько же стоят билеты из Новосибирска, хотя от столицы он значительно дальше: 19,5 тыс. и еще 5 тыс. за багаж. Но лететь придется разными авиакомпаниями: туда – «Якутией», обратно – Smartavia. Round trip одним перевозчиком обойдется в сумму побольше, да и время вылетов менее удобное.

В отличие от новосибирцев, которые могут составлять маршрут из рейсов 7 компаний, у жителей Кемерово выбор гораздо скромнее – «Аэрофлот» и S7. Выгоднее лететь первым: 25,9 тыс. руб. с ручной кладью. За сумки и чемоданы весом более 10 кг доплата 8 тыс. руб.

Из Владивостока тем же «Аэрофлотом» добраться до столицы и вернуться можно за 27,5 тыс. (багаж включен), но самолет прилетит в Москву 1 мая днем. Билет на утренний рейс стоит на 2 тыс. дороже, зато турист выигрывает 5 часов прогулок.

Из Махачкалы самый дешевый, он же самый удобный рейс тоже у «Аэрофлота» – 17,5 тыс. руб. налегке или 22,5 тыс. с багажом. Но билетов на него осталось мало. Кто не успеет, есть привлекательный вариант у Utair – всего на 1 тыс. руб. дороже.

Для жителей Мурманска наиболее выгодный round trip – 13,3 тыс. с ручной кладью. Но вылет 1 мая в 23:50, а 4 мая – в 07:10. Для тех, кто хочет провести в столице все 4 дня, есть рейсы, отправляющиеся из Мурмашей утром, а из Шереметьево – поздно вечером за 17,4 тыс. (за багаж плюс 5 тыс.).

Самый дешевый прямой перелет Якутск – Москва – Якутск обойдется в 44 тыс. руб. и еще 11 тыс. за багаж. Он тоже не очень удобный: в Шереметьево приземляется ближе к 15:00. Можно выбрать вариант с утренним рейсом, но это будет стоить на 4 тыс. руб. больше, а лететь в 1,5 раза дольше: перелет выполняет АК «Якутия», которая добирается до Внуково 10 часов. Обратно S7 (из Домодедово) и «Аэрофлот» (из Шереметьево) обещают доставить примерно за 6 с половиной часов.