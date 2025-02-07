11 мест России с самыми красивыми рассветами и закатами

Где встречать рассветы и закаты? 11 лучших локаций в России
Россия всегда готова предложить путешественникам красоты на любой вкус: городские пейзажи для урбанистов, горы для альпинистов и мысы для тех, кто хочет почувствовать себя на краю земли. Некоторые локации идеально подходят для встречи рассвета или заката. Эксперты сервиса «Туту» узнали у путешественников, куда стоит отправиться именно с такой целью.
Набережная Невы и Дворцовый мост в Санкт-Петербурге
Поток туристов в Санкт-Петербурге не иссякает и зимой: в холода здесь можно походить по музеям или устроить ужин в ресторане. Рассветы и закаты же в Петербурге предпочитают встречать на Дворцовом мосту и набережной Невы.
Эльбрус
Немало путешественников мечтают покорить эту вершину — в том числе ради потрясающего вида. Тем, кто ещё не готов к подобным подвигам, не стоит расстраиваться: в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии немало других впечатляющих локаций.
Мыс Фиолент в Крыму
Здесь находится одноимённый заказник — одно из наиболее популярных и живописных мест Крыма. Расположен Фиолент неподалёку от Севастополя.
Мыс Хобой на Байкале
Мыс Хобой — священное место острова Ольхон на крупнейшем пресноводном озере Евразии Байкале. В переводе с бурятского «хобой» означает «клык» — о них напоминают здешние скалы.
Гора Белуха на Алтае
Белуха — высшая точка Алтайских гор и Сибири в целом. Многие считают, что покорение этой горы опаснее, чем восхождение на кавказский Эльбрус. Пока не готовым к вершинам советуют проехаться по Чуйскому тракту — фантастические рассветы и закаты доступны и здесь.
Долина гейзеров на Камчатке
Насладиться рассветами и заказами здесь не так-то просто: добраться до долины пешком или на машине невозможно из-за отсутствия дорог. Единственным способом увидеть это уникальное место остаётся вертолётная экскурсия.
Ладожские шхеры в Карелии
Небольшие скалистые острова на Ладожском озере находятся на территории национального парка «Ладожские шхеры». Сюда приезжают как на короткие экскурсии, так и на долгое время — с палатками и всем необходимым.
Куршская коса в Калининградской области
Сюда тоже охотно приезжают зимой. Холод не помеха органным концертам, спа с видом на Балтику и лучшим закатам на Куршской косе, отделяющей залив от моря.
Мыс Тобизина в Приморском крае
Мыс расположен на острове Русский. Добраться сюда можно как на общественном транспорте, так и на личном авто. Но в конце пути всем туристам придётся пройти часть маршрута пешком.
Скала Киселёва в Краснодарском крае
Окружённая лесопарком Кадош скала расположена в окрестностях Туапсе. Места здесь живописные, и насладиться ими приезжают как летом, так и зимой.
Набережная Волги в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород носит неофициальное название столицы закатов. Встречать их советуют на набережной реки Волги, где открываются лучшие виды.