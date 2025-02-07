11 мест России с самыми красивыми рассветами и закатами

Россия всегда готова предложить путешественникам красоты на любой вкус: городские пейзажи для урбанистов, горы для альпинистов и мысы для тех, кто хочет почувствовать себя на краю земли. Некоторые локации идеально подходят для встречи рассвета или заката. Эксперты сервиса «Туту» узнали у путешественников, куда стоит отправиться именно с такой целью.

Набережная Невы и Дворцовый мост в Санкт-Петербурге

Поток туристов в Санкт-Петербурге не иссякает и зимой: в холода здесь можно походить по музеям или устроить ужин в ресторане. Рассветы и закаты же в Петербурге предпочитают встречать на Дворцовом мосту и набережной Невы.

Эльбрус

Немало путешественников мечтают покорить эту вершину — в том числе ради потрясающего вида. Тем, кто ещё не готов к подобным подвигам, не стоит расстраиваться: в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии немало других впечатляющих локаций.

Мыс Фиолент в Крыму

Здесь находится одноимённый заказник — одно из наиболее популярных и живописных мест Крыма. Расположен Фиолент неподалёку от Севастополя.

Мыс Хобой на Байкале

Мыс Хобой — священное место острова Ольхон на крупнейшем пресноводном озере Евразии Байкале. В переводе с бурятского «хобой» означает «клык» — о них напоминают здешние скалы.

Гора Белуха на Алтае

Белуха — высшая точка Алтайских гор и Сибири в целом. Многие считают, что покорение этой горы опаснее, чем восхождение на кавказский Эльбрус. Пока не готовым к вершинам советуют проехаться по Чуйскому тракту — фантастические рассветы и закаты доступны и здесь.

Долина гейзеров на Камчатке

Насладиться рассветами и заказами здесь не так-то просто: добраться до долины пешком или на машине невозможно из-за отсутствия дорог. Единственным способом увидеть это уникальное место остаётся вертолётная экскурсия.

Ладожские шхеры в Карелии

Небольшие скалистые острова на Ладожском озере находятся на территории национального парка «Ладожские шхеры». Сюда приезжают как на короткие экскурсии, так и на долгое время — с палатками и всем необходимым.

Куршская коса в Калининградской области

Сюда тоже охотно приезжают зимой. Холод не помеха органным концертам, спа с видом на Балтику и лучшим закатам на Куршской косе, отделяющей залив от моря.

Мыс Тобизина в Приморском крае

Мыс расположен на острове Русский. Добраться сюда можно как на общественном транспорте, так и на личном авто. Но в конце пути всем туристам придётся пройти часть маршрута пешком.

Скала Киселёва в Краснодарском крае

Окружённая лесопарком Кадош скала расположена в окрестностях Туапсе. Места здесь живописные, и насладиться ими приезжают как летом, так и зимой.

Набережная Волги в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород носит неофициальное название столицы закатов. Встречать их советуют на набережной реки Волги, где открываются лучшие виды.