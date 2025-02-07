В Пулково изменили расписание полетов

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге сообщил о вынужденной корректировке расписания некоторых полётов из-за аномально высокого давления в атмосфере.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

« Н о р м а л и з а ц и я п о г о д н ы х у с л о в и й п р о г н о з и р у е т с я н а в е ч е р 8 ф е в р а л я . В э т о т п е р и о д ч а с т ь р е й с о в б у д у т о б ъ е д и н е н ы и в ы п о л н е н ы н а с а м о л ё т а х б о л ь ш е й в м е с т и т е л ь н о с т и » , — г о в о р и т с я в з а я в л е н и и .

Ранее невролог, профессор Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера Юлия Каракулова рассказала о способах борьбы с метеозависимостью.

Также сообщалось, что направлявшийся из Москвы в Дубай самолёт авиакомпании «Аэрофлот» экстренно сел в Баку в связи с ухудшением состояния здоровья пассажира.