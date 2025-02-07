В Пулково изменили расписание полетов

В Пулково изменили расписание полётов из-за высокого атмосферного давления
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге сообщил о вынужденной корректировке расписания некоторых полётов из-за аномально высокого давления в атмосфере.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
«Нормализация погодных условий прогнозируется на вечер 8 февраля. В этот период часть рейсов будут объединены и выполнены на самолётах большей вместительности», — говорится в заявлении.
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Также сообщалось, что направлявшийся из Москвы в Дубай самолёт авиакомпании «Аэрофлот» экстренно сел в Баку в связи с ухудшением состояния здоровья пассажира.