В Пулково изменили расписание полётов из-за высокого атмосферного давления

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге сообщил о вынужденной корректировке расписания некоторых полётов из-за аномально высокого давления в атмосфере.

В Пулково изменили расписание полетов
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Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Нормализация погодных условий прогнозируется на вечер 8 февраля. В этот период часть рейсов будут объединены и выполнены на самолётах большей вместительности», говорится в заявлении.

Ранее невролог, профессор Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера Юлия Каракулова рассказала о способах борьбы с метеозависимостью.

Также сообщалось, что направлявшийся из Москвы в Дубай самолёт авиакомпании «Аэрофлот» экстренно сел в Баку в связи с ухудшением состояния здоровья пассажира.