Турпоток из ОАЭ в Москву вырос

Туристический поток из ОАЭ в столицу России демонстрирует стремительный рост: за первые девять месяцев 2024 года Москву посетили 40 тысяч эмиратских путешественников, тогда как в 2022 году их было 5 тысяч. Об этом заявил зампредседателя комитета по туризму города Булат Нурмуханов в интервью Emirates News Agency (WAM), партнеру сети TV BRICS.

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« Э т о в п е ч а т л я ю щ а я д и н а м и к а , и н а ш а з а д а ч а – п о д д е р ж и в а т ь э т о т т р е н д » , – п о д ч е р к н у л о н .

По его словам, страны Персидского залива, особенно ОАЭ, являются для российской столицы ключевым туристическим рынком. Нурмуханов добавил, что власти города стремятся привлечь еще больше эмиратских туристов, чтобы они открыли для себя Москву как одно из самых востребованных и популярных направлений.

Заместитель председателя комитета по туризму принял участие в пресс-мероприятии в Дубае. В состав делегации России вошли представители федеральных органов власти, включая министерство иностранных дел.

« Н а ш в и з и т – э т о в о з м о ж н о с т ь в ы р а з и т ь б л а г о д а р н о с т ь а р а б с к и м к о м п а н и я м , э м и р а т с к и м т у р о п е р а т о р а м и в с е м п а р т н е р а м , к о т о р ы е а к т и в н о р а б о т а ю т с р о с с и й с к и м р ы н к о м , о с о б е н н о с М о с к в о й » , – о т м е т и л Н у р м у х а н о в .

Помимо этого, он рассказал, что город ежегодно принимает около 26 млн путешественников, а к 2030 году планируется увеличить этот показатель до 50 млн человек. По его словам, интерес к Москве среди туристов из стран Ближнего Востока продолжает увеличиваться.