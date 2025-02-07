Стало известно, как изменился турпоток иностранцев в РФ в 2024 году

Иностранцы в 2024 году совершили 1,57 млн визитов в Россию с туристическими целями, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

" П о о п у б л и к о в а н н ы м в н а ч а л е ф е в р а л я с т а т и с т и ч е с к и м д а н н ы м П о г р а н с л у ж б ы Ф С Б Р Ф , в 2 0 2 4 г о д у Р о с с и ю с т у р и с т и ч е с к и м и ц е л я м и п о с е т и л и 1 , 5 7 м л н ( 1 5 7 1 9 4 8 ) и н о с т р а н н ы х г р а ж д а н . Н а п о м н и м , ч т о в 2 0 2 3 г о д у в ъ е з д н о й т у р п о т о к с о с т а в и л в с е г о 6 7 0 , 7 т ы с . ч е л о в е к . Д л я с р а в н е н и я : в д о к о в и д н о м 2 0 1 9 г о д у Р о с с и я п р и н я л а 5 0 6 1 6 9 6 и н о с т р а н ц е в , у к а з а в ш и х ц е л ь ю в и з и т а " т у р и з м " , т о е с т ь в т р и с л и ш н и м р а з а б о л ь ш е " , - о т м е ч а е т с я в с о о б щ е н и и .

С деловыми целями в Россию в прошлом году въехало 611,5 тыс. иностранцев - бизнес-туристов стало на 1% больше, чем в 2023 году. Как указывает ассоциация, основу иностранного турпотока в Россию в прошлом году составили туристы из Китая - 848 тыс. визитов с целью туризма. Турпоток из КНР вырос в 4,2 раза относительно низкой базы предыдущего года.

" Н а в т о р о м м е с т е п о в ъ е з д н о м у т у р п о т о к у в 2 0 2 4 г о д у , п о д а н н ы м П о г р а н с л у ж б ы Ф С Б Р Ф , о к а з а л а с ь Г е р м а н и я ( 6 5 , 8 т ы с . в и з и т о в , п л ю с 2 1 , 2 % к 2 0 2 3 г о д у ) . Э к с п е р т ы с ч и т а ю т , ч т о а б с о л ю т н о е б о л ь ш и н с т в о э т и х в и з и т о в н о с я т н е т у р и с т и ч е с к и й , а л и ч н ы й ( в и з и т к р о д с т в е н н и к а м ) и л и д е л о в о й х а р а к т е р " , - у к а з ы в а е т с я в с о о б щ е н и и .

Третье место в рейтинге занимают Объединенные Арабские Эмираты: количество визитов в РФ из ОАЭ с целью туризма выросло на 53,6% по сравнению с 2023 годом и достигло 65,3 тыс. Четвертое место - у Турции (58,5 тыс. визитов, +23,2% к 2023 году), пятое - у Туркмении (57,4 тыс., +65,3%).