Стало известно, как изменился турпоток иностранцев в РФ в 2024 году

Иностранцы в 2024 году совершили 1,57 млн визитов в Россию с туристическими целями, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По опубликованным в начале февраля статистическим данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2024 году Россию с туристическими целями посетили 1,57 млн (1 571 948) иностранных граждан. Напомним, что в 2023 году въездной турпоток составил всего 670,7 тыс. человек. Для сравнения: в доковидном 2019 году Россия приняла 5 061 696 иностранцев, указавших целью визита "туризм", то есть в три с лишним раза больше", - отмечается в сообщении.
С деловыми целями в Россию в прошлом году въехало 611,5 тыс. иностранцев - бизнес-туристов стало на 1% больше, чем в 2023 году. Как указывает ассоциация, основу иностранного турпотока в Россию в прошлом году составили туристы из Китая - 848 тыс. визитов с целью туризма. Турпоток из КНР вырос в 4,2 раза относительно низкой базы предыдущего года.
"На втором месте по въездному турпотоку в 2024 году, по данным Погранслужбы ФСБ РФ, оказалась Германия (65,8 тыс. визитов, плюс 21,2% к 2023 году). Эксперты считают, что абсолютное большинство этих визитов носят не туристический, а личный (визит к родственникам) или деловой характер", - указывается в сообщении.
Третье место в рейтинге занимают Объединенные Арабские Эмираты: количество визитов в РФ из ОАЭ с целью туризма выросло на 53,6% по сравнению с 2023 годом и достигло 65,3 тыс. Четвертое место - у Турции (58,5 тыс. визитов, +23,2% к 2023 году), пятое - у Туркмении (57,4 тыс., +65,3%).