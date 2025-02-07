Курорты «Архыз» и Красная Поляна впервые запустили единый ски-пасс

Курорты «Архыз» и Красная Поляна впервые в стране запустили единый ски-пасс
На курортах «Архыз» в Карачаево-Черкесии и Красная Поляна в Краснодарском крае теперь действует единый сезонный ски-пасс. Такая услуга в стране появилась впервые.
«Впервые на российском туристическом рынке появилось предложение, благодаря которому можно отдохнуть сразу в двух географических точках и покататься на склонах лидирующих горнолыжных курортах в ЮФО и СКФО за один сезон и при этом не платить дважды за ски-пасс», — сообщается в телеграм-канале группы компаний «Мантера».
Отмечается, что по единому сезонному ски-пассу туристам будут доступны все горнолыжные трассы, сноупарки и фрирайд-зоны, открытые в день посещения курортов «Архыз» и Красная Поляна. Однако важно помнить, что ски-пасс является именным и привязывается к данным владельца.
Минимальная стоимость билета для взрослых сейчас составляет 70 тысяч рублей, для детей — 35 тысяч рублей.
О возможности появления единого ски-пасса для двух курортов сообщалось в августе 2024 года.