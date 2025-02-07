Курорты «Архыз» и Красная Поляна впервые запустили единый ски-пасс

На курортах «Архыз» в Карачаево-Черкесии и Красная Поляна в Краснодарском крае теперь действует единый сезонный ски-пасс. Такая услуга в стране появилась впервые.

© ТАСС

« В п е р в ы е н а р о с с и й с к о м т у р и с т и ч е с к о м р ы н к е п о я в и л о с ь п р е д л о ж е н и е , б л а г о д а р я к о т о р о м у м о ж н о о т д о х н у т ь с р а з у в д в у х г е о г р а ф и ч е с к и х т о ч к а х и п о к а т а т ь с я н а с к л о н а х л и д и р у ю щ и х г о р н о л ы ж н ы х к у р о р т а х в Ю Ф О и С К Ф О з а о д и н с е з о н и п р и э т о м н е п л а т и т ь д в а ж д ы з а с к и - п а с с » , — с о о б щ а е т с я в т е л е г р а м - к а н а л е г р у п п ы к о м п а н и й « М а н т е р а » .

Отмечается, что по единому сезонному ски-пассу туристам будут доступны все горнолыжные трассы, сноупарки и фрирайд-зоны, открытые в день посещения курортов «Архыз» и Красная Поляна. Однако важно помнить, что ски-пасс является именным и привязывается к данным владельца.

Минимальная стоимость билета для взрослых сейчас составляет 70 тысяч рублей, для детей — 35 тысяч рублей.

О возможности появления единого ски-пасса для двух курортов сообщалось в августе 2024 года.