Топ-5 отелей для отдыха в День всех влюбленных

Где отдохнуть, набраться сил и романтических впечатлений в День святого Валентина и следующий за ним уикенд? Какие эксклюзивные предложения подготовили гранд-отели? BFM-Новосибирск предлагает свою версию пятерки отелей для отдыха со своей половинкой – от Сибири до Черного моря.

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В наш ТОП-5 вошли два сибирских отеля, два из европейской части России и один зарубежный. Несмотря на разное географическое расположение, все их объединяет одно – неповторимость и высочайший уровень сервиса.

Grand Chalet Altay

Романтические выходные на Алтае – идеальный подарок и возможность удивить свою вторую половинку. Специально ко Дню святого Валентина этот 5-звездочный эко-курорт, расположенный у подножья гор на берегу живописной реки Катунь, приготовил специальные подарки, сет-меню и мастер-классы для всех влюбленных пар.

Всего для проживания гостей на территории курорта доступно 55 номеров различных категорий в главном двухэтажном корпусе, включая просторные люксы, а также 21 уютное шале площадью от 52 до 403 кв.м. Каждое утро всех гостей будет ждать фирменный завтрак с видом на Катунь в ресторане «Сосны». А ко Дню всех влюбленных шеф-повар Евгений Масловский специально разработал авторское сет-меню.

В качестве культурной программы для гостей курорта будет организован мастер-класс по рисованию, где можно создать парные картины в сопровождении профессионального художника. Любителям активного отдыха доступно множество экскурсионных программ по зимнему Алтаю. Также гости могут взять напрокат коньки и посетить открытый каток или воспользоваться бесплатным трансфером до горнолыжного курорта Манжерок.

Как добраться. Отель находится в 30 минутах от аэропорта Горно-Алтайска, который принимает прямые рейсы из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Красноярска, Сургута.

RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk

Дизайнерский 5-звездочный отель премиум-класса, расположенный на набережной реки Ангары в сердце Иркутска, предлагает детокс на Байкале – авторскую программу ресурсного восстановления RODINA Detox. Программа позволяет в короткие сроки восстановить физический и ментальный баланс, а также зарядиться энергетикой одного из самых мощных природных уголков планеты – озера Байкал.

Инфраструктура отеля включает: 104 номера, оформленных сразу в пяти стилях, аутентичный Grand SPA, ресторан традиционной и новой сибирской кухни KURBATOV, респектабельный бар THE Lobby со сдержанным мужским интерьером.

Все процедуры детокс-программы проводятся в Grand SPA – оздоровительном комплексе с уникальным сочетанием сибирских традиций парения, SPA-ритуалов народов мира и современными методиками оздоровления. Доступны атмосферные VIP-туры, прогулки на вертолете и по кристально чистому льду Байкала, восхождение на вершины с панорамными видами. Контакт с уникальной энергией озера создает все условия для внутреннего очищения и восстановления энергетического потенциала.

Как добраться. Город Иркутск, ул. Николая Гаврилова, 2.

PLES

Дизайнерский парк-отель, расположенный в пригородном лесу Тамбова, приглашает отправиться в романтическое путешествие в один из старейших городов России и провести неспешные выходные в окружении хвойного леса, тишины и гармонии с природой.

В канун 14 февраля отель разработал специальный тариф «Для влюбленных сердец». При заселении в номер гостей будут ждать цветочные украшения, корзина клубники и игристое. Утро следующего дня начнется с праздничного завтрака в постель – идеальный сценарий для романтических выходных. После завтрака гости смогут отправиться на прогулку по эко-тропе в хвойном лесу протяженностью 3,5, 5 и 8 км.

Восстановить баланс сил поможет современный комплекс SPA с 25-метровым бассейном, в котором температура воды всегда поддерживается на уровне 28 градусов, а также финской сауной и джакузи. Приятным завершением романтического дня станет посещение уютного ресторана-сыроварни MARFA. Панорамные окна с видом на лес и дровяная печь в центре зала создают атмосферу настоящего швейцарского шале.

Как добраться. 450 км к юго-востоку от Москвы, город Тамбов, улица имени Маршала Малиновского, 39.

Miracleon

В преддверие Дня всех влюбленных всесезонный SPA-курорт, расположенный на побережье Черного моря в Анапе, предлагает провести теплые романтические выходные. Курорт объединил шесть отелей уровня 4* и 5* с ресторанами и барами, круглосуточные SPA-комплексы, оборудованный песчаный пляж протяженностью 1,5 км и более 50 гектар парковой зоны с уникальным средиземноморских климатом.

В рамках спецпредложения при бронировании проживания с 14 февраля гостей будут ждать в номере прохладное игристое и сладости. На праздничные выходные также запланированы тематические гастрономические сеты и ужины, насыщенная анимационная программа для пар и семей с детьми, авторские программы в круглосуточных SPA-комплексах курорта.

К услугам гостей – двухчасовая программа «SPA-релаксация для двоих», стоунтерапия (массаж горячими вулканическими камнями), мастер-класс по созданию объемных картин «Инь-Ян», шоу-программа «Лучшая пара. Перезагрузка», а также романтические ужины в ресторанах «Айвазовский», «Настроение», BRUT8 и т.д.

Как добраться. Краснодарский край, город Анапа, Пионерский проспект, 253.

CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul

Этот 5-звездочный отель приглашает познакомиться с многовековыми ритуалами турецкого хаммама и провести время в атмосфере уединения и роскоши в сердце бурного Стамбула. Один из крупнейших оздоровительных центров азиатского мегаполиса Safira Spa & Fitness, расположенный на площади 8500 кв.м, спроектирован в стилистке традиционной османской архитектуры.

Отдельного внимания заслуживают два аутентичных турецких хаммама, один из которых оснащен оригинальным стеклянным куполом с дневным освещением. В центре круглого парного пространства расположен большой мраморный камень, на котором проходит процедура парения, а по бокам – ниши с мраморными раковинами, подающими чистую воду.

В SPA-меню представлены хаммам-ритуалы, которые проводятся с уважением к многовековым традициям турецкого парения. Процедуры включают в себя скрабирование и мыльный массаж в специальной разогретом до определенной температуры парном помещении, что позволяет максимально раскрыть поры и вывести лишние токсины из организма. В акватермальной зоне расположен бассейн полуолимпийского размера со стеклянной крышей.

Как добраться. Турция, Стамбул, европейская часть исторического города в районе Таксим-Гумюшсую.