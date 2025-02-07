Туристы обменялись впечатлениями от отдыха в Торжке

«Отменяю отдых в Турции, еду в Торжок»
После рекомендации официального представителя МИД России Марии Захаровой присмотреться к внутреннему туризму и посетить Торжок в Тверской области наши читатели делятся отзывами. Они противоречивы: кто-то пишет о красоте места, но есть и заметившие «разруху и запустение». Редакция обобщила мнения и поинтересовалась, что делать туристам в Торжке и во сколько обойдется поездка.
«Все, отменяю бронь на Турцию, еду в Торжок»
Так прокомментировали предложение Марии Захаровой подписчики в телеграм-канале «Крыша ТурДома». Как один из вариантов познавательного отдыха Торжок действительно привлекателен. Однако у туристов поездки в город оставили неоднозначные впечатления.
В комментариях наша подписчица назвала Торжок одним из любимых городов.
«Летом там красиво из-за обилия зелени и имперских европейских остатков, а осенью – тяжело, уныло».
В частности, комментатор отметила запустение и разруху в Борисоглебском монастыре (прислав фото), посчитав темпы реставрации скромными, а работу экскурсовода неудовлетворительной.
«Все в осыпающейся штукатурке, заколочено досками. Перед входом открытый колодец, а мимо идет школьная экскурсия с занудной теткой, которая навсегда отобьет желание у школьников приезжать в подобные места».
Другие заметили, что в городе скучно и нечем заняться.
Для тех, кто все-таки хочет последовать совету Марии Захаровой и съездить в Торжок, мы собрали информацию о ключевых достопримечательностях и ценах.
Туры на выходные: под боком у столицы
Торжок расположен в 250 км от Москвы по дороге в Санкт-Петербург. В него обычно приезжают на пару-тройку дней или останавливаются, как и прежде, путешествуя между двумя столицами. Среди основных достопримечательностей – Борисоглебский мужской монастырь. В комплекс входит несколько исторических зданий, часть из них требует реконструкции. Там туристы могут подняться на колокольню отреставрированной Введенской церкви, построенной в XVII столетии, чтобы с 50-метровой высоты осмотреть окрестности.
Еще одна постройка того же века – Старо-Вознесенская Тихвинская церковь: ее воздвигли из дерева без использования гвоздей. Из новых храмов – Спасо-Преображенский собор, датируемый началом XIX века. Знатоки отметили, что его архитектура напоминает знаменитый Исаакий в Петербурге.
Все три места можно осмотреть за два часа в сопровождении экскурсовода, причем в пешеходную прогулку также входит знакомство с Торговой площадью и набережной реки Тверцы с яркими фасадами купеческих особняков. Индивидуальная экскурсия, в которой могут принять участие до 10 человек, стоит 4,8 тыс. руб., в праздничные дни – подороже.
Еще одна смотровая площадка – на колокольне церкви Илии Пророка. Туристы отмечали, что за подъем просят пожертвование в 200 рублей. В прошлом веке храм использовали под общежитие, одно время в его стенах тренировались боксеры. Сейчас же он вновь действующий, и посетители заметили, что его недавно отреставрировали.
Золотошвеи: мастерицы из Торжка
В Торжке есть несколько музеев. В одном из них рассказывают про мастерство золотошвеек, которые исстари расшивали здесь одежду золотыми и серебряными нитями и продолжают этот промысел сейчас. Экскурсия в Музее золотого шитья стоит 380 руб., есть скидки для учащихся и пенсионеров. На мастер-классе гости изготавливают для себя нагрудное украшение за 400 руб.
В Доме пояса главный экспонат – 12-метровое произведение искусства: на синем бархате золотом и серебром вышита молитва. Знакомство с фасонами старинных аксессуаров обойдется в 280 руб., также есть льготные категории.
В прошлые века в Торжке останавливались многие именитые россияне, бывал в нем и А.С. Пушкин, о чем рассказывают в экспозициях музея его имени. Входной билет – 120 руб. (дети – бесплатно), а за 250 руб. научат рукоделию – создавать из кофейных зерен и джутовой нити ароматные панно для кухни.
Чертов мост: пейзаж для «Ночного дозора»
В нескольких километрах от города создан архитектурно-этнографический музей «Василёво» на месте бывшей барской усадьбы. Туда свезли объекты деревянного зодчества – избы, часовни. Там же – трехарочный Валунный мост, с чьей-то легкой руки прозванный Чертовым. Туристам напоминают, что именно на нем снимался эпизод фильма «Ночной дозор» с битвой сил Тьмы и Света. Удовольствие пройтись по экспозициям – 250 руб., до 16 лет вход свободный.
Пожарские котлеты: подача в каждом отеле
Мастер-класс ждет туристов и во время обеда. Театрализованное представление устраивают в кафе «Лира», показывая процесс приготовления пожарских котлет. Историю их создания связывают с местным трактирщиком Пожарским. За шоу с обязательной дегустацией плюс первое, салат и напитки надо заплатить 13–15 тыс. руб., за эту сумму обслужат до 10 человек. Просто плотно пообедать в заведении – около 1 тыс. руб. на персону.
Готовят знаменитые котлеты и в других местах. В ресторане при гостинице «Оникс» можно попробовать несколько вариаций – из курицы, телятины, авторские рецепты по цене 435–635 руб. и выше. Трехзвездочный отель находится в историческом особняке. Стоимость двухместного номера – от 5,6 тыс. руб. в будни и 6,9 тыс. – в выходные дни.
В гостинице «Торжок» 3* также заглянули в меню ресторана. Блюдо «У Пожарского в Торжке» – котлета из рубленой курицы с овощной сальсой и картофельным пюре – стоит 460 рублей. Цена стандартного номера в отеле – от 4,8 тыс. руб. Еще в одной гостинице – «Староямская» 3* – котлету «Пожарская» с огурчиком и дижонской горчицей предлагают за 260 рублей. А вот за номер на двоих надо заплатить от 5,1 тыс. руб. за ночь.
Как добраться в Торжок
До Торжка добираются по железной дороге и автотрассе. Из Москвы – с Ленинградского вокзала сначала до Твери на электричке или поезде. Например, на «Сапсане» путь занимает чуть более часа, билет – от 1 тыс. руб., на электричке – дольше, но дешевле. Далее пересадка до Торжка – время ожидания от 20 мин до 2 ч, затем в дороге еще час-полтора, стоимость проезда – от 250 руб. Железнодорожный маршрут из Санкт-Петербурга – тоже через Тверь.
На автомобиле из Москвы до Торжка едут по трассе М10 порядка 240 км, возможны пробки, например в Клину. Альтернативный вариант – по платной дороге М11 до съезда на 208-м километре, оттуда еще около 40 км по М10. Из Санкт-Петербурга с М11 съезжают на 258-м километре.