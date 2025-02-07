В столичном общепите появился новый тренд - меню и интерьеры в советском стиле
Рестораторы уловили тренд: меню закусочных, кафетериев и столовых советских времен пользуется все большей популярностью. Причем не только у пожилых людей родом из СССР, но и у молодежи. Поэтому растет число заведений, которые взяли на вооружение эту кухню.
«Выросло поколение, которое не знает СССР, у его представителей название страны, которой больше нет, не ассоциируется с дефицитом, перестройкой, "железным занавесом" и т.д. Скорее наоборот, советский интерьер им напоминает детство, проведенное у бабушки. А интерес к истории нравится подкреплять не картинками из интернета, а походами в реальные места», — говорит ресторатор Дмитрий Левицкий.
В советское время был и стрит-фуд - шашлычные, чебуречные, блинные.
Согласна с ним и экскурсовод Анастасия Шульгина, наблюдая интерес студентов к подобным заведениям:
«Идут, чтобы понять, как жили их родители, что в их жизни было интересного и вкусного».
В общем, не случайно у президента Союза коллекционеров России Валерия Архипова нет отбоя от рестораторов, которые хотят приобрести предметы интерьера времен советской эпохи.
«Берут посуду, радиоприемники, плакаты... Словом, все, что было характерно для быта 50-60 лет назад. Украшают ими свои новые заведения, где, по их словам, очередь из посетителей. Рюмочные, говорят, приносят доход вдвое больше, чем соседние рестораны».
Путеводитель самых интересных мест в духе Совка
Столовая N 57
- Где: Красная пл., 3, ГУМ;
- С 10.00 до 22.00;
- Средний чек: 600 руб.
Повара в накрахмаленных белых колпаках готовят блюда по рецептам из "Книги о вкусной и здоровой пище". Длинные очереди с подносами. На столах клеенка, из приемников - Магомаев и Кобзон. В меню: селедка под шубой, борщ, котлеты по-киевски с картофельным пюре, пирожное "Картошка". В граненых стаканах - морс и компот из сухофруктов, кисель, чай.
Чебуречная "Дружба"
- Где: Панкратьевский пер., 2;
- С 9.00 до 21.00;
- Средний чек: 150 руб.
Лучшие чебуреки подают в двух шагах от метро "Сухаревская" с 1979 года. Внутри обшарпанные стены, высокие столы без стульев, окно раздачи, одноразовая посуда, кофе из чайника. Словом, дешево и сердито. В меню единственное блюдо - чебурек с говядиной, который выдают из огромного алюминиевого таза. Местные утверждают: за 50 лет его вкус ничуть не изменился. Правда, стоил он раньше 16 копеек, а сейчас - 150 рублей.
Буфет N 11
- Где: ул. Знаменка, 14/1, ст. "Арбатская" Филевской линии;
- С 7.00 до 19.00;
- Средний чек: 200 руб.
Это небольшое кафе под землей еще старше - работает с 1968 года. Его открыли прямо у платформы главным образом для машинистов поездов подземки. Мраморные полы, лепнина под потолком, бронзовые люстры - все это привлекло и проголодавшихся пассажиров. В буфете - стойка с выпечкой и бутербродами, чай с бесплатным доливом и прохладительные напитки. А цены! Поистине ностальгические - пирожки с картошкой - от 50 рублей. Комплексный обед - 300 рублей.
Вареничная N 1
- Где: Цветной бул., 11, стр. 3;
- С 11.00 до 23.00;
- Средний чек: 700 руб.
Совершить путешествие во времени и оказаться в советской квартире вполне реально, заглянув в кафе на Цветном бульваре. Ковры, деревянный телевизор, виниловые пластинки... Кроме вареников в меню есть борщ с пампушками, салат с груздями, блинчики, кабачковые драники, плов. К чаю подают сушки и барбариски. Похожая атмосфера и в других "Вареничных", на карте их только в центре города - 19.
Кафе "Кремлевский"
- Где: 1-я Тверская-Ямская ул., 3, стр. 1;
- С 8.00 до 22.00;
- Средний чек: 800 руб.
Еще одно любопытное местечко - кафе-столовая на Тверской, основанная на базе ФГБУ "Комбинат питания Кремлевский". Пообедать здесь можно как скромно, так и с кремлевским размахом. На линии раздачи - куриная лапша и норвежский рыбный суп, пожарская котлета и лосось на пару, есть и бутерброды с красной икрой.
Прямая речь
Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России:
«В столице 22 тысячи заведений общественного питания, а в конце 80-х ресторанов и кафе было всего 500, гораздо больше тогда было столовых. В каждом районе города работали огромные фабрики-кухни, готовые обслуживать тысячи человек. Питание в них было качественным и полноценным. Но главное - обед в такой столовой стоил гораздо дешевле, чем можно было приготовить дома из тех же продуктов. Причина популярности столовых сегодня не столько в стремлении сэкономить или ностальгия, сколько в возрождении культурного кода. В нас с детства заложено, что обед должен быть полноценным и он важен - помните фразу "когда я ем, я глух и нем"? С тех пор темп жизни изменился, пришла мода есть всухомятку, перехватив бургер на ходу. Но понимая, что этим нельзя злоупотреблять, мы возвращаемся в столовые».