В столичном общепите появился новый тренд

Рестораторы уловили тренд: меню закусочных, кафетериев и столовых советских времен пользуется все большей популярностью. Причем не только у пожилых людей родом из СССР, но и у молодежи. Поэтому растет число заведений, которые взяли на вооружение эту кухню.

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« В ы р о с л о п о к о л е н и е , к о т о р о е н е з н а е т С С С Р , у е г о п р е д с т а в и т е л е й н а з в а н и е с т р а н ы , к о т о р о й б о л ь ш е н е т , н е а с с о ц и и р у е т с я с д е ф и ц и т о м , п е р е с т р о й к о й , " ж е л е з н ы м з а н а в е с о м " и т . д . С к о р е е н а о б о р о т , с о в е т с к и й и н т е р ь е р и м н а п о м и н а е т д е т с т в о , п р о в е д е н н о е у б а б у ш к и . А и н т е р е с к и с т о р и и н р а в и т с я п о д к р е п л я т ь н е к а р т и н к а м и и з и н т е р н е т а , а п о х о д а м и в р е а л ь н ы е м е с т а » , — г о в о р и т р е с т о р а т о р Дмитрий Левицкий.

В советское время был и стрит-фуд - шашлычные, чебуречные, блинные.

Согласна с ним и экскурсовод Анастасия Шульгина, наблюдая интерес студентов к подобным заведениям:

« И д у т , ч т о б ы п о н я т ь , к а к ж и л и и х р о д и т е л и , ч т о в и х ж и з н и б ы л о и н т е р е с н о г о и в к у с н о г о » .

В общем, не случайно у президента Союза коллекционеров России Валерия Архипова нет отбоя от рестораторов, которые хотят приобрести предметы интерьера времен советской эпохи.

« Б е р у т п о с у д у , р а д и о п р и е м н и к и , п л а к а т ы . . . С л о в о м , в с е , ч т о б ы л о х а р а к т е р н о д л я б ы т а 5 0 - 6 0 л е т н а з а д . У к р а ш а ю т и м и с в о и н о в ы е з а в е д е н и я , г д е , п о и х с л о в а м , о ч е р е д ь и з п о с е т и т е л е й . Р ю м о ч н ы е , г о в о р я т , п р и н о с я т д о х о д в д в о е б о л ь ш е , ч е м с о с е д н и е р е с т о р а н ы » .

Путеводитель самых интересных мест в духе Совка

Столовая N 57

Где: Красная пл., 3, ГУМ;

С 10.00 до 22.00;

Средний чек: 600 руб.

Повара в накрахмаленных белых колпаках готовят блюда по рецептам из "Книги о вкусной и здоровой пище". Длинные очереди с подносами. На столах клеенка, из приемников - Магомаев и Кобзон. В меню: селедка под шубой, борщ, котлеты по-киевски с картофельным пюре, пирожное "Картошка". В граненых стаканах - морс и компот из сухофруктов, кисель, чай.

© Российская газета

Чебуречная "Дружба"

Где: Панкратьевский пер., 2;

С 9.00 до 21.00;

Средний чек: 150 руб.

Лучшие чебуреки подают в двух шагах от метро "Сухаревская" с 1979 года. Внутри обшарпанные стены, высокие столы без стульев, окно раздачи, одноразовая посуда, кофе из чайника. Словом, дешево и сердито. В меню единственное блюдо - чебурек с говядиной, который выдают из огромного алюминиевого таза. Местные утверждают: за 50 лет его вкус ничуть не изменился. Правда, стоил он раньше 16 копеек, а сейчас - 150 рублей.

Буфет N 11

Где: ул. Знаменка, 14/1, ст. "Арбатская" Филевской линии;

С 7.00 до 19.00;

Средний чек: 200 руб.

Это небольшое кафе под землей еще старше - работает с 1968 года. Его открыли прямо у платформы главным образом для машинистов поездов подземки. Мраморные полы, лепнина под потолком, бронзовые люстры - все это привлекло и проголодавшихся пассажиров. В буфете - стойка с выпечкой и бутербродами, чай с бесплатным доливом и прохладительные напитки. А цены! Поистине ностальгические - пирожки с картошкой - от 50 рублей. Комплексный обед - 300 рублей.

Вареничная N 1

Где: Цветной бул., 11, стр. 3;

С 11.00 до 23.00;

Средний чек: 700 руб.

Совершить путешествие во времени и оказаться в советской квартире вполне реально, заглянув в кафе на Цветном бульваре. Ковры, деревянный телевизор, виниловые пластинки... Кроме вареников в меню есть борщ с пампушками, салат с груздями, блинчики, кабачковые драники, плов. К чаю подают сушки и барбариски. Похожая атмосфера и в других "Вареничных", на карте их только в центре города - 19.

Кафе "Кремлевский"

Где: 1-я Тверская-Ямская ул., 3, стр. 1;

С 8.00 до 22.00;

Средний чек: 800 руб.

Еще одно любопытное местечко - кафе-столовая на Тверской, основанная на базе ФГБУ "Комбинат питания Кремлевский". Пообедать здесь можно как скромно, так и с кремлевским размахом. На линии раздачи - куриная лапша и норвежский рыбный суп, пожарская котлета и лосось на пару, есть и бутерброды с красной икрой.

Прямая речь

Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России: