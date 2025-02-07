Минтранс выступил за ужесточение наказаний для авиадебоширов

Минтранс выступает за усиление ответственности за нарушение правил поведения на борту самолета, в частности, увеличения срока запрета на полеты для авиадебоширов с одного до трех лет. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью проекту "ТАСС Дети".

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« С е г о д н я к а ж д а я а в и а к о м п а н и я ф о р м и р у е т с п и с о к а в и а д е б о ш и р о в , к а к в ы с к а з а л и , и , к о н е ч н о , м ы п о д д е р ж и в а е м и н и ц и а т и в у к а к Минтранс России по увеличению срока с одного до трех лет закрытия возможностей, препятствия возможности авиационных полетов тем, кто второй раз нарушает правила поведения на воздушном судне», — сказал он.

По мнению министра транспорта, эта мера поможет дисциплинировать пассажиров и создаст более комфортные условия на борту.

С 2018 года российские авиакомпании могут вести списки авиадебоширов и отказывать им в перевозке в течение года. Исключения действуют, если до пункта назначения нельзя добраться другим способом, если человек летит на похороны родственника или лечение, а также в случае депортации.

В 2024 году депутат Госдумы Надежда Школкина и авиакомпания "Аэрофлот" предложили создать реестр авиадебоширов и ограничить нарушителям полеты сроком до трех лет.