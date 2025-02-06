Перечислены гостиницы Сочи, которые еще доступны для бронирования на лето

Турагенты отмечают хороший спрос на отдых в Сочи в летние месяцы и на майские праздники – 2025. В некоторых востребованных отелях и санаториях уже сейчас нет номеров на высокие даты.

«Вчера не смогли забронировать “Сочи Бриз” 3* с 13 по 29 июня», – говорит директор сочинского туроператора «Аэлита» Александра Сердюченко. На первые майские праздники нельзя попасть в санаторий «Светлана» 3* – свободных мест здесь нет.

В санатории «Заполярье» 3* на июнь можно забронировать лишь комнаты в корпусе «Приморский». «Номера в других зданиях раскуплены почти на все лето, остались лишь варианты по аховым ценам», – рассказал редакции TourDom.ru один из турагентов.

Если выбрать даты с 7 по 14 июня, проживание в стандарте «Приморского» для двоих взрослых обойдется как минимум в 197 тыс. руб. В тариф оздоровительной путевки входит полный пансион, посещение фитнес-клуба и бассейнов. Лечение не включено. Недельный отдых с размещением в джуниоре предлагается за 328 тыс. Номера названных категорий уже заканчиваются.

Примерно такая же ситуация и с бронированием на майские праздники. Например, с 3 по 10 мая доступны те же стандарт и джуниор, более дешевые номера в других корпусах заняты.

Непросто попасть в летние месяцы и в санаторий имени Фрунзе в Сочи. С 27 июня по 3 июля объект на «стопе».

С 7 по 14 июня доступных стандартов нет, заказать можно лишь люксовые варианты. Минимальная стоимость за неделю в 2-комнатном номере – 172 тыс. руб., в сьюте – 252 тыс. По данным сайта здравницы, осталось по одному номеру каждого вида.

В отеле «Жемчужина» в центре Сочи на даты с 1 по 4 мая заняты все стандарты. Забронировать можно только номера премиум (от 48 тыс. руб. за 3 ночи на двоих при заезде 1 мая). В июне тоже сложности. На 7–14 июня мест в гостинице нет совсем. Отдохнуть неделю можно, например, с 14-го числа, но экономварианты тоже не доступны. 8 дней с размещением в премиуме обойдутся в 122 тыс. руб. на двоих, в люкс-студии – в 182 тыс., в люксе «романтик» – в 196.

Глубина продаж санаториев и популярных отелей в Краснодарском крае всегда была высокой, напоминают специалисты. «Здравницы раскупают на лето еще в четвертом квартале предыдущего года и в первом квартале текущего. Поэтому опытные туристы, желающие забронировать номера по приемлемым ценам, выбирают и платят заранее», – отмечает Александра Сердюченко.

Впрочем, в большинстве отелей Сочи номера на май и июнь пока есть. С 7 июня можно забронировать, в частности, неделю в «Адлеркурорте» (корпус «Нептун») за 76 тыс. руб. на двоих с полным пансионом. В ценовом сегменте до 100 тыс. руб. доступны City Park Hotel Sochi 4* в центре курорта (70 тыс. руб.), «АкваЛоо» 3* (78 тыс. руб.).

Из более дорогих вариантов можно выбрать отель Bridge Resort 4* – 118 тыс. руб. за неделю на двоих, санаторий «Южное взморье» 4* – 140 тыс., гостиницу «Богатырь» 4* – 185 тыс.

Ранее TourDom.ru рассказывал об отелях Сочи, которые туристы чаще всего заказывают на лето-2025 по акциям раннего бронирования.