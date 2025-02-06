Перечислены самые гостеприимные регионы России

Раскрыты самые гостеприимные регионы России
Краснодарский край стал самым гостеприимным регионом России за последние пять лет, его рейтинг зафиксирован на отметке 100 баллов. Такие данные раскрыли аналитики банка «Дом.РФ», исследование попало в распоряжение «РБК».
Вторую строчку с показателем 97 баллов заняла Москва, на третьем месте расположился Санкт-Петербург (75 баллов), на четвертом — Московская область (60 баллов), на пятом — Ставропольский край (46 баллов).
В топ-10 рейтинга также вошли Калининградская область (41 балл), Республика Татарстан (41 балл), Ленинградская область (40 баллов), Свердловская (37 баллов) и Иркутская (36 баллов) области.
Для анализа использовались 16 критериев и динамика оценки по ним за последние пять лет. Среди них — число россиян, воспользовавшихся услугами гостиниц в регионе, количество отелей и продолжительность проживания в них отдыхающих, а также загрузка номерного фонда.
Ранее стало известно, что россияне начали массово сознательно избегать путешествий с семьями, чтобы не портить отношения с близкими. Специалисты выяснили, что треть соотечественников (32 процента) старается не ездить в отпуск с родственниками.