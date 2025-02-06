Где отдохнуть летом вместо моря

Когда-то давно и отдых дикарем был в моде, да и приехать фактически куда угодно и снять недорого комнату почти на побережье не было проблемой. Но прошли те времена.

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Сегодня — советую от души — бронировать места в отелях, гостиницах и гостиничках, частном секторе и тому подобное надо сейчас или никогда: с конца февраля все, как правило, забито. Дело и в известных ограничениях, но и не только в них: россияне оценили отдых «на своей территории».

Увы, наше Черноморское побережье Кавказа и Крым пока по многим показателям до курортов той же Турции или Египта не дотягивают. Но развивается все стремительно. Впрочем, и уровень претензий и капризности отдыхающих очень разный. То, что кажется вполне нормальным для одних людей, совершенно невозможно для других. Бывает также, что цены на какие-нибудь условные «три звезды» в Крыму или на Черноморском побережье куда выше, чем в «пяти звездах» в Турции. Вопрос же «что творится?» в этой ситуации точно попадает в разряд риторических.

Так что, по опыту, совет первый: бронируйте все уже сейчас, иначе опоздаете.

Кстати, а вы уверены, что хотите именно на море?

А вы подумайте. Море — это хорошо, хотя на пике сезона дети там, как правило, болеют, а прибрежные воды не отличаются чистотой. И я точно могу сказать, что очень часто нами руководят стереотипы и привычки, а путешествие не по Золотому кольцу даже, а просто по городам и весям страны может стать куда более впечатляющим, чем бесконечное лежание на пляже и битва за лежаки. Люди поражаются игрушечной красотой Йошкар-Олы, волжских городов, а иногда осознанно предпочитают поездке к морю отдых на Телецком озере на Алтае или на озерах Карелии, обожают те же Ладогу или Селигер. Словом, задача не из простых — определиться, но все же, если хотите летом отдохнуть, ускоряйтесь: еще немного, и останетесь с носом. Точно могу сказать: свой короткий отпуск в прошлом году я провела в Смоленске. И каждый день в нем был незабываемым.

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