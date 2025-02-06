Туристов удивила стоимость подъема на смотровую площадку в «Лахта Центре»
Новость о начале экскурсий в самом высоком здании Санкт-Петербурга – «Лахта Центре» – вызвала бурное обсуждение в соцсетях: одни давно ждали открытия двух смотровых площадок, другие недоумевают, почему взглянуть на город и Финский залив с высоты 365 м стоит так дорого.
Для туристов вход в стеклянную башню откроют завтра, 7 февраля. А продавать билеты начали накануне (купить их можно только на официальном сайте): было выложено всего 39 слотов на ближайшие 3 дня, каждый подразумевал по 15 посетителей. Эти 585 билетов разобрали влет, несмотря на то что вход для взрослых в будни стоит 1,5 тыс. руб., в выходные – 1,7 тыс., для детей до 16 лет и льготников соответственно 1,2 и 1,5 тыс. руб.
Что обещают за эти деньги? Полуторачасовую экскурсию с рассказом о небоскребе, подъем на обзорные площадки – сначала на 83-й этаж (345 м), потом – на 86-й (365 м). Ну и фотографии захватывающих видов, если, конечно, повезет – билеты приобретаются заранее, а погоду в Санкт-Петербурге не предугадать.
«Купить билеты, прийти в туман – и ничего не увидеть...» – прокомментировали этот нюанс в соцсетях.
«1,2 тыс? А что не 5,2 тыс.? – недоумевают туристы. – Эрмитаж – свыше 3 млн экспонатов, вход 500 руб. А тут обычная башня из стекла и бетона на окраине, там с высоты и смотреть особо не на что. Другое дело – подняться на колоннаду Исаакиевского собора: исторический центр – дух захватывает».
Кстати, билет на площадку Исаакия стоит всего 300 руб. и в выходные, и в будни (дети до 7 лет идут бесплатно). Правда, ее высота всего 43 м, зато видно город.
Некоторые отмечают, что цена не такая уж и высокая. Мы сравнили цены «Лахты» и других известных панорам. Так, подняться на 337 м Останкинской телебашни взрослые могут за 1,2 тыс. руб. в будни и 1,4 тыс. в выходные и праздники, билеты для детей 6–18 лет стоят 800 и 900 руб. соответственно. Если турист захочет послушать рассказ экскурсовода, цена увеличивается на 600 руб. для взрослых и 500 для детей.
Площадка «Панорама 360» в Москва-Сити предлагает посмотреть на столицу с высоты 327 м. Здесь программа обширнее: туристы посетят развлекательные зоны, увидят анимационное представление, продегустируют мороженое. Все это за 2,75 тыс. руб. для того, кто старше 15 лет; 1,8 тыс. для детей 6–14 лет и 500 руб. для малышей 2–5 лет.
«В Москва-Сити можно в ресторан сходить и виды посмотреть – тоже высоко, и заплатить за кофе с десертом вместо смотровой», – говорит один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома».
В принципе, вариант, но есть свои нюансы. Например, за вход в ресторан «Панорама» на 89-м этаже нужно заплатить 7 тыс. руб. каждому взрослому и 5,5 тыс. за ребенка 10–14 лет.
А самые высокие смотровые площадки в мире находятся в небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае. Попасть на 124-й и 125-й этажи (высота более 450 м), например завтра, можно за 44,5–64 доллара – в зависимости от времени экскурсии. Если хотите заглянуть и на 148-й этаж (555 м), придется заплатить от 106 до 132 долларов.
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