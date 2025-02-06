Туристов удивила стоимость подъема на смотровую площадку в «Лахта Центре»

Новость о начале экскурсий в самом высоком здании Санкт-Петербурга – «Лахта Центре» – вызвала бурное обсуждение в соцсетях: одни давно ждали открытия двух смотровых площадок, другие недоумевают, почему взглянуть на город и Финский залив с высоты 365 м стоит так дорого.

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Для туристов вход в стеклянную башню откроют завтра, 7 февраля. А продавать билеты начали накануне (купить их можно только на официальном сайте): было выложено всего 39 слотов на ближайшие 3 дня, каждый подразумевал по 15 посетителей. Эти 585 билетов разобрали влет, несмотря на то что вход для взрослых в будни стоит 1,5 тыс. руб., в выходные – 1,7 тыс., для детей до 16 лет и льготников соответственно 1,2 и 1,5 тыс. руб.

Что обещают за эти деньги? Полуторачасовую экскурсию с рассказом о небоскребе, подъем на обзорные площадки – сначала на 83-й этаж (345 м), потом – на 86-й (365 м). Ну и фотографии захватывающих видов, если, конечно, повезет – билеты приобретаются заранее, а погоду в Санкт-Петербурге не предугадать.

« К у п и т ь б и л е т ы , п р и й т и в т у м а н – и н и ч е г о н е у в и д е т ь . . . » – п р о к о м м е н т и р о в а л и э т о т н ю а н с в с о ц с е т я х .

« 1 , 2 т ы с ? А ч т о н е 5 , 2 т ы с . ? – н е д о у м е в а ю т т у р и с т ы . – Э р м и т а ж – с в ы ш е 3 м л н э к с п о н а т о в , в х о д 5 0 0 р у б . А т у т о б ы ч н а я б а ш н я и з с т е к л а и б е т о н а н а о к р а и н е , т а м с в ы с о т ы и с м о т р е т ь о с о б о н е н а ч т о . Д р у г о е д е л о – п о д н я т ь с я н а к о л о н н а д у И с а а к и е в с к о г о с о б о р а : и с т о р и ч е с к и й ц е н т р – д у х з а х в а т ы в а е т » .

Кстати, билет на площадку Исаакия стоит всего 300 руб. и в выходные, и в будни (дети до 7 лет идут бесплатно). Правда, ее высота всего 43 м, зато видно город.

Некоторые отмечают, что цена не такая уж и высокая. Мы сравнили цены «Лахты» и других известных панорам. Так, подняться на 337 м Останкинской телебашни взрослые могут за 1,2 тыс. руб. в будни и 1,4 тыс. в выходные и праздники, билеты для детей 6–18 лет стоят 800 и 900 руб. соответственно. Если турист захочет послушать рассказ экскурсовода, цена увеличивается на 600 руб. для взрослых и 500 для детей.

Площадка «Панорама 360» в Москва-Сити предлагает посмотреть на столицу с высоты 327 м. Здесь программа обширнее: туристы посетят развлекательные зоны, увидят анимационное представление, продегустируют мороженое. Все это за 2,75 тыс. руб. для того, кто старше 15 лет; 1,8 тыс. для детей 6–14 лет и 500 руб. для малышей 2–5 лет.

« В М о с к в а - С и т и м о ж н о в р е с т о р а н с х о д и т ь и в и д ы п о с м о т р е т ь – т о ж е в ы с о к о , и з а п л а т и т ь з а к о ф е с д е с е р т о м в м е с т о с м о т р о в о й » , – г о в о р и т о д и н и з п о д п и с ч и к о в т е л е г р а м - к а н а л а « К р ы ш а Т у р Д о м а » .

В принципе, вариант, но есть свои нюансы. Например, за вход в ресторан «Панорама» на 89-м этаже нужно заплатить 7 тыс. руб. каждому взрослому и 5,5 тыс. за ребенка 10–14 лет.

А самые высокие смотровые площадки в мире находятся в небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае. Попасть на 124-й и 125-й этажи (высота более 450 м), например завтра, можно за 44,5–64 доллара – в зависимости от времени экскурсии. Если хотите заглянуть и на 148-й этаж (555 м), придется заплатить от 106 до 132 долларов.

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