В Чечне представили новую концепцию развития курорта «Ведучи»

В Грозном представили новую концепцию развития чеченского курорта «Ведучи». До 2030 года на южном склоне курорта появится конный центр, амфитеатр и ресторан горской кухни, а на северном — мечеть «Свет в горах» и музей петроглифов.

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« К а к и м б у д е т « В е д у ч и » в 2 0 3 0 г о д у ? В и з у а л и з и р о в а л и с е г о д н я в Г р о з н о м . Р а б о т а л и н а д п р о е к т о м в м е с т е с М и н т у р и з м а Ч е ч е н с к о й Р е с п у б л и к и и с п е ц и а л и с т а м и к о м п а н и и « Д а л ь » ( к о н с о р ц и у м « Г о р о д г р у п п » ) . В о с н о в е к о н ц е п ц и и — и с с л е д о в а н и я и с т о р и ч е с к о й о б л а с т и М а й с т а . В с р е д н и е в е к а о н а б ы л а с т о л и ц е й г о р н о й ч а с т и р е г и о н а и г е о г р а ф и ч е с к и с о с е д с т в у е т с « В е д у ч и » , — с о о б щ а е т с я в т е л е г р а м - к а н а л е и н с т и т у т а р а з в и т и я К а в к а з . Р Ф .

Большую часть объектов новой концепции планируется разместить на южном склоне курорта. Здесь создадут конный центр, амфитеатр и кепмпинг. Также на территории появится ресторан горской кухни, спортивные, детские и спа-центры. На северном склоне разместят мечеть «Свет в горах» и музей петроглифов.

« К т о н а ш и г о с т и ? Г о р н о л ы ж н и к и , м е с т н ы е с е м ь и с д е т ь м и и л ю д и , к о т о р ы е х о т я т п о г р у з и т ь с я в т р а д и ц и и Ч е ч н и , н а п р и м е р , к о н е в о д с т в о и т р а в н и ч е с т в о в и х с о в р е м е н н о й и н т е р п р е т а ц и и » , — р а с с к а з а л и в и н с т и т у т е р а з в и т и я .

Представленная концепция станет основной в развитии курорта «Ведучи». В дальнейшем ее детально проработают совместно с правительством региона.

Ранее сообщалось, что к 2030 году на территории курортного комплекса «Ведучи» в горах Чечни будет создано почти 1300 мест размещения.

«Ведучи» - всесезонный курорт в Чеченской Республике, открывшийся в 2018 году. Курорт работает не только как горнолыжный комплекс: весной, летом и осенью туристы могут отправиться на пешую, конную или велосипедную прогулку по живописным горным склонам, познакомиться с историческими и природными достопримечательностями местности.