В Чечне представили новую концепцию развития курорта «Ведучи»
В Грозном представили новую концепцию развития чеченского курорта «Ведучи». До 2030 года на южном склоне курорта появится конный центр, амфитеатр и ресторан горской кухни, а на северном — мечеть «Свет в горах» и музей петроглифов.
«Каким будет «Ведучи» в 2030 году? Визуализировали сегодня в Грозном. Работали над проектом вместе с Минтуризма Чеченской Республики и специалистами компании «Даль» (консорциум «Город групп»). В основе концепции — исследования исторической области Майста. В средние века она была столицей горной части региона и географически соседствует с «Ведучи», — сообщается в телеграм-канале института развития Кавказ.РФ.
Большую часть объектов новой концепции планируется разместить на южном склоне курорта. Здесь создадут конный центр, амфитеатр и кепмпинг. Также на территории появится ресторан горской кухни, спортивные, детские и спа-центры. На северном склоне разместят мечеть «Свет в горах» и музей петроглифов.
«Кто наши гости? Горнолыжники, местные семьи с детьми и люди, которые хотят погрузиться в традиции Чечни, например, коневодство и травничество в их современной интерпретации», — рассказали в институте развития.
Представленная концепция станет основной в развитии курорта «Ведучи». В дальнейшем ее детально проработают совместно с правительством региона.
Ранее сообщалось, что к 2030 году на территории курортного комплекса «Ведучи» в горах Чечни будет создано почти 1300 мест размещения.
«Ведучи» - всесезонный курорт в Чеченской Республике, открывшийся в 2018 году. Курорт работает не только как горнолыжный комплекс: весной, летом и осенью туристы могут отправиться на пешую, конную или велосипедную прогулку по живописным горным склонам, познакомиться с историческими и природными достопримечательностями местности.