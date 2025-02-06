Когда отправится турпоезд выходного дня «Сказочный экспресс»

Туристический поезд выходного дня "Сказочный экспресс" запустят 28 марта, состав будет отправляться из Москвы, в круговой маршрут войдут два города Ярославской области - Ростов Великий и Переславль-Залесский. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

" П о с е т и т ь Р о с т о в В е л и к и й и П е р е с л а в л ь - З а л е с с к и й м о ж н о б у д е т н а т у р и с т и ч е с к о м п о е з д е в ы х о д н о г о д н я " С к а з о ч н ы й э к с п р е с с " , к о т о р ы й с т а р т у е т и з М о с к в ы 2 8 м а р т а . П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь т у р а - д в а д н я и д в е н о ч и . В к р у г о в о й м а р ш р у т , к о т о р ы й з а в е р ш и т с я в с т о л и ц е , т а к ж е в к л ю ч е н о п о с е щ е н и е К и р о в а " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В составе поезда комфортабельные спальные вагоны с душем, а также вагон-ресторан. Участникам тура расскажут об истории и архитектуре древних городов, русском фольклоре. Ростов Великий и Переславль-Залесский входят в знаменитый туристический маршрут Золотое кольцо России.

В Ростове Великом гостям предложат обзорную экскурсию по городу, посещение местного кремля, пригласят полюбоваться озером Неро, с которым связывают легенду о граде Китеже, а также поучаствовать в интерактивной постановке в музее Царевны-лягушки. В Переславле-Залесском туристы смогут сходить в гости к царю Берендею, а также сделать красивые фото на берегу Плещеева озера, где Петр I создал свою потешную флотилию.