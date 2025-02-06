Когда отправится турпоезд выходного дня «Сказочный экспресс»

РЖД 28 марта запустит тур "Сказочный экспресс"
Туристический поезд выходного дня "Сказочный экспресс" запустят 28 марта, состав будет отправляться из Москвы, в круговой маршрут войдут два города Ярославской области - Ростов Великий и Переславль-Залесский. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
"Посетить Ростов Великий и Переславль-Залесский можно будет на туристическом поезде выходного дня "Сказочный экспресс", который стартует из Москвы 28 марта. Продолжительность тура - два дня и две ночи. В круговой маршрут, который завершится в столице, также включено посещение Кирова", - говорится в сообщении.
В составе поезда комфортабельные спальные вагоны с душем, а также вагон-ресторан. Участникам тура расскажут об истории и архитектуре древних городов, русском фольклоре. Ростов Великий и Переславль-Залесский входят в знаменитый туристический маршрут Золотое кольцо России.
В Ростове Великом гостям предложат обзорную экскурсию по городу, посещение местного кремля, пригласят полюбоваться озером Неро, с которым связывают легенду о граде Китеже, а также поучаствовать в интерактивной постановке в музее Царевны-лягушки. В Переславле-Залесском туристы смогут сходить в гости к царю Берендею, а также сделать красивые фото на берегу Плещеева озера, где Петр I создал свою потешную флотилию.