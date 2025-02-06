Стало известно, в какой город России стали чаще приезжать китайские туристы

Туристический поток из зарубежных стран продолжает увеличиваться, включая как деловой, так и культурно-познавательный туризм. Об этом пишет «АБН 24» со ссылкой на директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмиру Туканову.

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Особенно активно развиваются поездки из Китая, где 10 туроператоров организуют безвизовый обмен туристами.

Тем не менее, в период новогодних праздников Екатеринбург не стал ключевой туристической локацией. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщил, что уровень заполняемости отелей с 30 декабря по 10 января составил всего 45-50%, причем часть номеров была занята местными жителями.

В сравнении с прошлым годом этот показатель остался на том же уровне. Однако отели, предложившие специальные новогодние программы, увеличили свою заполняемость до 75%. Ранее «Ямал 1» писал, что свердловская железная дорога разработала 43 новых ускоренных маршрута в 2024 году.

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