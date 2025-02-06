Чем привлекает россиян агротуризм на Ставрополье

На Ставрополье выросла популярность агротуризма
На Ставрополье в 2024 году агротуризм в качестве вида отдыха выбрали более 315 тысяч человек. В крае уже открыто более 100 профильных туристических объектов.
«Агротуризм на Ставрополье набирает обороты. Растет число гостей, которые знакомятся с краем в таком формате. В 2024 году его выбрали более 315 тысяч человек. Развиваются и сами объекты агротуризма: открываются интересные этнолокации и экофермы. По данным краевого Минтуризма, в регионе насчитывается уже более сотни агротуристических объектов», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
В этом году грантовую поддержку Минсельхоза России получат два проекта — виноградники в станице Филимоновской и экоферма в селе Орловка.
В 2024 году в регионе открылись верблюжья ферма и ферма с капибарами, начал работать музей старинного утюга. Винодельня в Минераловодском округе признана лучшей в номинации «Агротуризм» жюри премии Russian Traveler Awards.