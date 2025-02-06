Чем привлекает россиян агротуризм на Ставрополье

На Ставрополье в 2024 году агротуризм в качестве вида отдыха выбрали более 315 тысяч человек. В крае уже открыто более 100 профильных туристических объектов.

« А г р о т у р и з м н а С т а в р о п о л ь е н а б и р а е т о б о р о т ы . Р а с т е т ч и с л о г о с т е й , к о т о р ы е з н а к о м я т с я с к р а е м в т а к о м ф о р м а т е . В 2 0 2 4 г о д у е г о в ы б р а л и б о л е е 3 1 5 т ы с я ч ч е л о в е к . Р а з в и в а ю т с я и с а м и о б ъ е к т ы а г р о т у р и з м а : о т к р ы в а ю т с я и н т е р е с н ы е э т н о л о к а ц и и и э к о ф е р м ы . П о д а н н ы м к р а е в о г о М и н т у р и з м а , в р е г и о н е н а с ч и т ы в а е т с я у ж е б о л е е с о т н и а г р о т у р и с т и ч е с к и х о б ъ е к т о в » , — с о о б щ и л в с в о е м т е л е г р а м - к а н а л е г у б е р н а т о р С т а в р о п о л ь я Владимир Владимиров.

В этом году грантовую поддержку Минсельхоза России получат два проекта — виноградники в станице Филимоновской и экоферма в селе Орловка.

В 2024 году в регионе открылись верблюжья ферма и ферма с капибарами, начал работать музей старинного утюга. Винодельня в Минераловодском округе признана лучшей в номинации «Агротуризм» жюри премии Russian Traveler Awards.