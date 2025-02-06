Куда ехать на отдых на Черном море?

Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Олег Алексеев заявил, что на некоторых курортах черноморского побережья в ближайшие время последствия разлива мазута не ликвидируют. Туристы будут выбирать локации там, где пляжи и море чистые, пишет интернет-издание Pravda.Ru.

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« В р а й о н е А н а п ы , К е р ч е н с к о г о п о л у о с т р о в а п о л н о с т ь ю у с т р а н я т з а г р я з н е н и я н е р а н ь ш е л е т а 2 0 2 6 г о д а . П о э т о м у , в и д и м о , п л я ж и А н а п ы б у д у т н е д л я к у п а н и я » , — к о н с т а т и р у е т э к с п е р т .

Алексеев обратил внимание на то, что загрязнение мазутом дошло и до пляжей Крыма. Чистым побережье остается только от Кавказа до Туапсе, Большой Сочи и Геленджик. В основном пострадали территории в сторону Керченского пролива и Анапа. А вот до Грузии мазут не дошел и там в туристический сезон должна быть полная загрузка.

Эксперт также спрогнозировал цены на туристические услуги в связи с последними событиями. Они скорее всего не снизятся, а повысятся. Этому способствуют много факторов, включая сложившуюся ситуацию, инфляцию и дефицит курортов. «На сегодняшний день анапские курорты и Крым пытаются снизить цены, но это ничего не дает», — заключил Алексеев.