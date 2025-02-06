Куда ехать на отдых на Черном море?

Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Олег Алексеев заявил, что на некоторых курортах черноморского побережья в ближайшие время последствия разлива мазута не ликвидируют. Туристы будут выбирать локации там, где пляжи и море чистые, пишет интернет-издание Pravda.Ru.

Куда ехать на отдых на Черном море
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«В районе Анапы, Керченского полуострова полностью устранят загрязнения не раньше лета 2026 года. Поэтому, видимо, пляжи Анапы будут не для купания», констатирует эксперт.

Алексеев обратил внимание на то, что загрязнение мазутом дошло и до пляжей Крыма. Чистым побережье остается только от Кавказа до Туапсе, Большой Сочи и Геленджик. В основном пострадали территории в сторону Керченского пролива и Анапа. А вот до Грузии мазут не дошел и там в туристический сезон должна быть полная загрузка.

Эксперт также спрогнозировал цены на туристические услуги в связи с последними событиями. Они скорее всего не снизятся, а повысятся. Этому способствуют много факторов, включая сложившуюся ситуацию, инфляцию и дефицит курортов. «На сегодняшний день анапские курорты и Крым пытаются снизить цены, но это ничего не дает», — заключил Алексеев.

Отдых в России
Олег Алексеев