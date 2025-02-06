Куда ехать на отдых на Черном море?
Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Олег Алексеев заявил, что на некоторых курортах черноморского побережья в ближайшие время последствия разлива мазута не ликвидируют. Туристы будут выбирать локации там, где пляжи и море чистые, пишет интернет-издание Pravda.Ru.
«В районе Анапы, Керченского полуострова полностью устранят загрязнения не раньше лета 2026 года. Поэтому, видимо, пляжи Анапы будут не для купания», — констатирует эксперт.
Алексеев обратил внимание на то, что загрязнение мазутом дошло и до пляжей Крыма. Чистым побережье остается только от Кавказа до Туапсе, Большой Сочи и Геленджик. В основном пострадали территории в сторону Керченского пролива и Анапа. А вот до Грузии мазут не дошел и там в туристический сезон должна быть полная загрузка.
Эксперт также спрогнозировал цены на туристические услуги в связи с последними событиями. Они скорее всего не снизятся, а повысятся. Этому способствуют много факторов, включая сложившуюся ситуацию, инфляцию и дефицит курортов. «На сегодняшний день анапские курорты и Крым пытаются снизить цены, но это ничего не дает», — заключил Алексеев.