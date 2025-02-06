Шереметьево разрабатывает новую систему сдачи багажа

Аэропорт Шереметьево совместно с компанией «Аэропорты регионов» начали разработку системы самостоятельной сдачи пассажирами багажа при помощи фото чемодана и без использования бумажной бирки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» в ходе Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS сообщил заместитель генерального директора по ИТ аэропорта Шереметьево Кирилл Алифанов.

« Т а к ж е м ы т е с т и р у е м с и с т е м ы р а б о т ы с б а г а ж о м , ч т о б ы п а с с а ж и р ы м о г л и с д а в а т ь с в о й б а г а ж « б е с ч е л о в е ч н о » , е с л и п е р е в о д и т ь с а н г л и й с к о г о . У с л о в н о , в п е р с п е к т и в е к а к о г о - т о к о л и ч е с т в а в р е м е н и « А э р о п о р т ы р е г и о н о в » с о в м е с т н о с н а м и в е д у т р а з р а б о т к у т е х н о л о г и и , к о г д а п а с с а ж и р д о м а ф о т о г р а ф и р у е т с в о й б а г а ж с р а з н ы х р а к у р с о в , о н с р а з у п о л у ч а е т э л е к т р о н н у ю б и р к у , п р и е з ж а е т в а э р о п о р т , к и д а е т в к а к у ю - т о д ы р к у с в о й ч е м о д а н и б о л ь ш е н е п е р е ж и в а е т . И н е и м е я н и к а к о г о т а л о н а , н и ч е г о , о н п р и л е т а е т , и е м у т а м и з к а к о й - т о д р у г о й д ы р к и б а г а ж о т д а ю т » , – с к а з а л А л и ф а н о в .

По его словам, система с помощью искусственного интеллекта, машинного зрения будет все контролировать на каждом этапе движения багажа и не сможет ошибиться, точно привезет багаж туда, куда нужно.

« Э т о п о к а в р а з р а б о т к е , н е п е р е ж и в а й т е , п о к а ч т о в с е с ч е л о в е ч е с к и м и у с и л и я м и » , – у т о ч н и л А л и ф а н о в .

Он добавил, что к концу 2024 года в аэропорту удалось импортозаместить восемь систем из 23, требующих этого.

« Ч т о н а м у д а л о с ь д о с т и ч ь к к о н ц у 2 0 2 4 г о д а , м ы у ж е о т ч и т а л и с ь н а с о в е щ а н и и М и н ц и ф р ы ; в а э р о п о р т у у н а с 2 3 о с о б о з н а ч и м ы х к р и т и ч н ы х о б ъ е к т а и н ф о р м а ц и о н н о й и н ф р а с т р у к т у р ы . М ы и з 2 3 п о л н о с т ь ю и м п о р т о з а м е с т и л и в о с е м ь – э т о б о л ь ш о е д о с т и ж е н и е , п о ч т и 3 5 % с у ч е т о м с ж а т ы х с р о к о в . Р я д с и с т е м с е й ч а с в п р о ц е с с е з а м е щ е н и я , к р у п н ы х с и с т е м , т и п а о б р а б о т к и б а г а ж а , э т о ц и ф р о в о й д в о й н и к а э р о п о р т а , п о т о м у ч т о о ч е в и д н о – з а о д и н д е н ь э т о з а м е с т и т ь н е в о з м о ж н о , п р о с т о н е н а ч т о . Э т о с о б с т в е н н а я р а з р а б о т к а , в т о м ч и с л е к о т о р у ю м ы м о ж е м х о р о ш о к о м м е р ц и а л и з и р о в а т ь , т о е с т ь п р о д а т ь д р у г и м а э р о п о р т а м » , – з а к л ю ч и л А л и ф а н о в .

Ранее СМИ сообщили, что Международная ассоциация аэропортов предложила закрепить возможность авиапассажиров самостоятельно регистрировать и сдавать багаж в аэропортах. Предложение было направлено на имя министра транспорта РФ Романа Старовойта. В случае принятия поправок пассажиры смогут через специальные терминалы зарегистрировать багаж и получить электронную бирку, без использования бумажной бирки.