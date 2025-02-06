Шереметьево разрабатывает новую систему сдачи багажа

Шереметьево разрабатывает систему самостоятельной сдачи багажа без бумажной бирки
Аэропорт Шереметьево совместно с компанией «Аэропорты регионов» начали разработку системы самостоятельной сдачи пассажирами багажа при помощи фото чемодана и без использования бумажной бирки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» в ходе Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS сообщил заместитель генерального директора по ИТ аэропорта Шереметьево Кирилл Алифанов.
«Также мы тестируем системы работы с багажом, чтобы пассажиры могли сдавать свой багаж «бесчеловечно», если переводить с английского. Условно, в перспективе какого-то количества времени «Аэропорты регионов» совместно с нами ведут разработку технологии, когда пассажир дома фотографирует свой багаж с разных ракурсов, он сразу получает электронную бирку, приезжает в аэропорт, кидает в какую-то дырку свой чемодан и больше не переживает. И не имея никакого талона, ничего, он прилетает, и ему там из какой-то другой дырки багаж отдают», – сказал Алифанов.
По его словам, система с помощью искусственного интеллекта, машинного зрения будет все контролировать на каждом этапе движения багажа и не сможет ошибиться, точно привезет багаж туда, куда нужно.
«Это пока в разработке, не переживайте, пока что все с человеческими усилиями», – уточнил Алифанов.
Он добавил, что к концу 2024 года в аэропорту удалось импортозаместить восемь систем из 23, требующих этого.
«Что нам удалось достичь к концу 2024 года, мы уже отчитались на совещании Минцифры; в аэропорту у нас 23 особо значимых критичных объекта информационной инфраструктуры. Мы из 23 полностью импортозаместили восемь – это большое достижение, почти 35% с учетом сжатых сроков. Ряд систем сейчас в процессе замещения, крупных систем, типа обработки багажа, это цифровой двойник аэропорта, потому что очевидно – за один день это заместить невозможно, просто не на что. Это собственная разработка, в том числе которую мы можем хорошо коммерциализировать, то есть продать другим аэропортам», – заключил Алифанов.
Ранее СМИ сообщили, что Международная ассоциация аэропортов предложила закрепить возможность авиапассажиров самостоятельно регистрировать и сдавать багаж в аэропортах. Предложение было направлено на имя министра транспорта РФ Романа Старовойта. В случае принятия поправок пассажиры смогут через специальные терминалы зарегистрировать багаж и получить электронную бирку, без использования бумажной бирки.