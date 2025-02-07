В Казани от туристического налога освободят целую группу граждан

Перечень граждан, за которых отельеры Казани не будут платить туристический налог, расширится. В частности, в список планируют включить вынужденно покинувших территорию проведения СВО и тех, кто размещается в гостиницах в связи с ЧС. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
На данный момент проект документа проходит антикоррупционную экспертизу.
"Будет расширен перечень граждан, за которых отельеры Казани не будут уплачивать туристический налог. К ним планируется отнести студентов очной и заочной формы обучения, проживающих в средствах размещения образовательных организаций, лиц, вынужденно покинувших территории СВО, а также размещенных в гостиницах в связи с чрезвычайной ситуацией", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что при введении туристического налога уже был определен ряд льготных категорий. К ним относятся Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды.
Туристический налог в Казани начал действовать с 1 января 2025 года. Ставка налога на 2025 год установлена в размере 1%, предусмотрен ежегодный рост ставки на 1%. К 2029 году показатель достигнет максимально возможных 5%. Вместе с тем минимальная сумма налога составляет 100 рублей в сутки.