В Казани от туристического налога освободят целую группу граждан

Перечень граждан, за которых отельеры Казани не будут платить туристический налог, расширится. В частности, в список планируют включить вынужденно покинувших территорию проведения СВО и тех, кто размещается в гостиницах в связи с ЧС. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На данный момент проект документа проходит антикоррупционную экспертизу.

" Б у д е т р а с ш и р е н п е р е ч е н ь г р а ж д а н , з а к о т о р ы х о т е л ь е р ы К а з а н и н е б у д у т у п л а ч и в а т ь т у р и с т и ч е с к и й н а л о г . К н и м п л а н и р у е т с я о т н е с т и с т у д е н т о в о ч н о й и з а о ч н о й ф о р м ы о б у ч е н и я , п р о ж и в а ю щ и х в с р е д с т в а х р а з м е щ е н и я о б р а з о в а т е л ь н ы х о р г а н и з а ц и й , л и ц , в ы н у ж д е н н о п о к и н у в ш и х т е р р и т о р и и С В О , а т а к ж е р а з м е щ е н н ы х в г о с т и н и ц а х в с в я з и с ч р е з в ы ч а й н о й с и т у а ц и е й " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В пресс-службе напомнили, что при введении туристического налога уже был определен ряд льготных категорий. К ним относятся Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды.

Туристический налог в Казани начал действовать с 1 января 2025 года. Ставка налога на 2025 год установлена в размере 1%, предусмотрен ежегодный рост ставки на 1%. К 2029 году показатель достигнет максимально возможных 5%. Вместе с тем минимальная сумма налога составляет 100 рублей в сутки.