Топ-5 горнолыжных центров Пермского края

В Пермском крае более 20 горнолыжных комплексов. Чаще всего из них вспоминают самые раскрученные курорты. Хотя в 50 километрах от Перми есть несколько небольших склонов, на которых цены ниже и народу меньше. На основе отзывов в «Яндекс Картах» URA.RU составило топ небольших и уютных горнолыжных центров рядом с Пермью.

© РИА Новости

«Увал», рейтинг 4,5

Открывает рейтинг горнолыжный комплекс «Увал» в Краснокамском округе в 46 километрах от Перми. Судя по отзывам, здесь разнообразный рельеф, на котором будет интересно и новичкам, и более продвинутым спортсменам. На территории работает буфет и прокат инвентаря. Также посетители отмечают демократичные цены.

« О т л и ч н о е м е с т о д л я с н о у б о р д и с т о в и л ы ж н и к о в у р о в н я к а т а н и я в ы ш е с р е д н е г о . О с о б е н н о т е м , к т о л ю б и т к а т а т ь п о л е с у » , — н а п и с а л К о н с т а н т и н Д е м и н .

«Полазна», рейтинг 4,6

Горнолыжный комплекс «Полазна» находится в Добрянском округе на берегу реки Камы в 51 километре от Перми. Пермяки здесь отмечают хорошую работу инструкторов. Склоны здесь больше подойдут детям или начинающим.

« А р е н д а о б о р у д о в а н и я у д о б н а я , а с с о р т и м е н т р а з н о о б р а з е н . И н с т р у к т о р п о с н о у б о р д и н г у б у к в а л ь н о з а т р и ч а с а п о с т а в и л 1 4 - л е т н ю ю д о ч ь л е т н а б о р д » , — р а с с к а з а л Дмитрий Ефремов.

Гора снега и Глушата, рейтинг 4,7

В деревне Глушата в 40 километрах от Перми находятся сразу две базы: «Глушата» и «Гора снега». Эти комплексы спортсмены любят за разнообразные трассы и дружелюбную атмосферу.

« Ц е н а с о о т в е т с т в у е т к а ч е с т в у . С ч и т а ю д о с т о й н ы м б о р ц о м з а м е с т н о е н а с е л е н и е и а л ь т е р н а т и в о й " И в а н - Г о р е " » , — о т м е т и л п о л ь з о в а т е л ь п о д и м е н е м М .

«Ельники», рейтинг 4,8

Второе место рейтинга занимает комплекс «Ельники». Он находится в одноименной деревне в Добрянском городском округе в 49 километрах от Перми. Посетители хвалят отзывчивый персонал базы, хорошую подготовку трассы и вкусную выпечку в кафе.

« О т л и ч н а я т у р б а з а , с к л о н в с е г д а х о р о ш о п о д г о т о в л е н , г о р к а н е с л о ж н а я . З а м е ч а т е л ь н о е у ч е б н о е м е с т о д л я п е р в ы х ш а г о в н а г о р н ы х л ы ж а х и с н о у б о р д е » , — н а п и с а л а А н н а С а н д р а ц к а я .

«Майская гора», рейтинг 4,9

В Краснокамском округе есть еще одни горнолыжный центр «Майская гора». Если смотреть среди комплексов всего Пермского края, то ему ставят самую высокую оценку после популярных «Такмана» и «Губахи». По словам посетителей, склон на «Майской горе» небольшой и подходит только для начинающих, но с него открывается живописный вид на поселок Майский. В основном сюда приезжают кататься с детьми на сноутьюбингах.

« Х о р о ш е е м е с т о . О т л и ч н о п о д о й д е т д л я н а ч и н а ю щ и х г о р н о л ы ж н и к о в . Х о р о ш и е в и д ы д о б а в л я ю т п л ю с о в » , — о т м е т и л А л е к с О с .

Ранее URA.RU рассказало, сколько стоит катание на популярных горнолыжных курортах Пермского края. На самом дорогом комплексе можно оставить до 15 тысяч рублей за день.