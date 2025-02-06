Доступные цены и живописные склоны: топ-5 уютных горнолыжных центров, которые нравятся пермякам. Скрин

В Пермском крае более 20 горнолыжных комплексов. Чаще всего из них вспоминают самые раскрученные курорты. Хотя в 50 километрах от Перми есть несколько небольших склонов, на которых цены ниже и народу меньше. На основе отзывов в «Яндекс Картах» URA.RU составило топ небольших и уютных горнолыжных центров рядом с Пермью.

Топ-5 горнолыжных центров Пермского края
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«Увал», рейтинг 4,5

Открывает рейтинг горнолыжный комплекс «Увал» в Краснокамском округе в 46 километрах от Перми. Судя по отзывам, здесь разнообразный рельеф, на котором будет интересно и новичкам, и более продвинутым спортсменам. На территории работает буфет и прокат инвентаря. Также посетители отмечают демократичные цены.

«Отличное место для сноубордистов и лыжников уровня катания выше среднего. Особенно тем, кто любит катать по лесу», написал Константин Демин.

«Полазна», рейтинг 4,6

Горнолыжный комплекс «Полазна» находится в Добрянском округе на берегу реки Камы в 51 километре от Перми. Пермяки здесь отмечают хорошую работу инструкторов. Склоны здесь больше подойдут детям или начинающим.

«Аренда оборудования удобная, ассортимент разнообразен. Инструктор по сноубордингу буквально за три часа поставил 14-летнюю дочь лет на борд», рассказал Дмитрий Ефремов.

Гора снега и Глушата, рейтинг 4,7

В деревне Глушата в 40 километрах от Перми находятся сразу две базы: «Глушата» и «Гора снега». Эти комплексы спортсмены любят за разнообразные трассы и дружелюбную атмосферу.

«Цена соответствует качеству. Считаю достойным борцом за местное население и альтернативой "Иван-Горе"», отметил пользователь под именем М.

«Ельники», рейтинг 4,8

Второе место рейтинга занимает комплекс «Ельники». Он находится в одноименной деревне в Добрянском городском округе в 49 километрах от Перми. Посетители хвалят отзывчивый персонал базы, хорошую подготовку трассы и вкусную выпечку в кафе.

«Отличная турбаза, склон всегда хорошо подготовлен, горка не сложная. Замечательное учебное место для первых шагов на горных лыжах и сноуборде», написала Анна Сандрацкая.

«Майская гора», рейтинг 4,9

В Краснокамском округе есть еще одни горнолыжный центр «Майская гора». Если смотреть среди комплексов всего Пермского края, то ему ставят самую высокую оценку после популярных «Такмана» и «Губахи». По словам посетителей, склон на «Майской горе» небольшой и подходит только для начинающих, но с него открывается живописный вид на поселок Майский. В основном сюда приезжают кататься с детьми на сноутьюбингах.

«Хорошее место. Отлично подойдет для начинающих горнолыжников. Хорошие виды добавляют плюсов», отметил Алекс Ос.

Ранее URA.RU рассказало, сколько стоит катание на популярных горнолыжных курортах Пермского края. На самом дорогом комплексе можно оставить до 15 тысяч рублей за день.

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Дмитрий Ефремов
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