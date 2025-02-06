Топ-5 горнолыжных центров Пермского края

Доступные цены и живописные склоны: топ-5 уютных горнолыжных центров, которые нравятся пермякам. Скрин
В Пермском крае более 20 горнолыжных комплексов. Чаще всего из них вспоминают самые раскрученные курорты. Хотя в 50 километрах от Перми есть несколько небольших склонов, на которых цены ниже и народу меньше. На основе отзывов в «Яндекс Картах» URA.RU составило топ небольших и уютных горнолыжных центров рядом с Пермью.
«Увал», рейтинг 4,5
Открывает рейтинг горнолыжный комплекс «Увал» в Краснокамском округе в 46 километрах от Перми. Судя по отзывам, здесь разнообразный рельеф, на котором будет интересно и новичкам, и более продвинутым спортсменам. На территории работает буфет и прокат инвентаря. Также посетители отмечают демократичные цены.
«Отличное место для сноубордистов и лыжников уровня катания выше среднего. Особенно тем, кто любит катать по лесу», — написал Константин Демин.
«Полазна», рейтинг 4,6
Горнолыжный комплекс «Полазна» находится в Добрянском округе на берегу реки Камы в 51 километре от Перми. Пермяки здесь отмечают хорошую работу инструкторов. Склоны здесь больше подойдут детям или начинающим.
«Аренда оборудования удобная, ассортимент разнообразен. Инструктор по сноубордингу буквально за три часа поставил 14-летнюю дочь лет на борд», — рассказал Дмитрий Ефремов.
Гора снега и Глушата, рейтинг 4,7
В деревне Глушата в 40 километрах от Перми находятся сразу две базы: «Глушата» и «Гора снега». Эти комплексы спортсмены любят за разнообразные трассы и дружелюбную атмосферу.
«Цена соответствует качеству. Считаю достойным борцом за местное население и альтернативой "Иван-Горе"», — отметил пользователь под именем М.
«Ельники», рейтинг 4,8
Второе место рейтинга занимает комплекс «Ельники». Он находится в одноименной деревне в Добрянском городском округе в 49 километрах от Перми. Посетители хвалят отзывчивый персонал базы, хорошую подготовку трассы и вкусную выпечку в кафе.
«Отличная турбаза, склон всегда хорошо подготовлен, горка не сложная. Замечательное учебное место для первых шагов на горных лыжах и сноуборде», — написала Анна Сандрацкая.
«Майская гора», рейтинг 4,9
В Краснокамском округе есть еще одни горнолыжный центр «Майская гора». Если смотреть среди комплексов всего Пермского края, то ему ставят самую высокую оценку после популярных «Такмана» и «Губахи». По словам посетителей, склон на «Майской горе» небольшой и подходит только для начинающих, но с него открывается живописный вид на поселок Майский. В основном сюда приезжают кататься с детьми на сноутьюбингах.
«Хорошее место. Отлично подойдет для начинающих горнолыжников. Хорошие виды добавляют плюсов», — отметил Алекс Ос.
Ранее URA.RU рассказало, сколько стоит катание на популярных горнолыжных курортах Пермского края. На самом дорогом комплексе можно оставить до 15 тысяч рублей за день.