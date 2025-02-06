Стало известно, как туристы в Кисловодске предпочитают оплачивать услуги

Туристы в Кисловодске стали чаще пользоваться безналичными расчетами
Туристы в ставропольском Кисловодске стали чаще пользоваться банковскими картами. В 2024 году безналичные расходы гостей города-курорта достигли рекордной цифры — более 19 миллиардов рублей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее.
«По результатам исследования, проведенного на основе анализа Big Data, стало известно, что в 2024 году гости Кисловодска осуществили безналичные расчеты на рекордную сумму 19 миллиардов 229 миллионов рублей. Это рекордная цифра в сравнении с показателями прошлого года, когда за тот же период безналичные траты составили 16 миллиардов 237 миллионов рублей», — рассказал ТАСС глава города Евгений Моисеев.
Всего, по его данным, в прошлом году на курорте побывали более 1,9 миллиона человек.
«Эти средства способствуют развитию городской экономики, поддерживая санатории, гостиницы, рестораны, кафе, туристические агентства, транспортные услуги, салоны красоты, магазины и другие сферы бизнеса», — подчеркнул мэр.
Ранее в городской администрации сообщали, что количество нестационарных торговых объектов за год увеличилось на 40% — с 77 до 108. Дополнительные торговые площадки организуют в новых благоустроенных общественных пространствах в туристической зоне. Торговые павильоны оформляют в едином стиле, соответствующем архитектурному облику курорта.