Стало известно, как туристы в Кисловодске предпочитают оплачивать услуги

Туристы в ставропольском Кисловодске стали чаще пользоваться банковскими картами. В 2024 году безналичные расходы гостей города-курорта достигли рекордной цифры — более 19 миллиардов рублей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее.

« П о р е з у л ь т а т а м и с с л е д о в а н и я , п р о в е д е н н о г о н а о с н о в е а н а л и з а B i g D a t a , с т а л о и з в е с т н о , ч т о в 2 0 2 4 г о д у г о с т и К и с л о в о д с к а о с у щ е с т в и л и б е з н а л и ч н ы е р а с ч е т ы н а р е к о р д н у ю с у м м у 1 9 м и л л и а р д о в 2 2 9 м и л л и о н о в р у б л е й . Э т о р е к о р д н а я ц и ф р а в с р а в н е н и и с п о к а з а т е л я м и п р о ш л о г о г о д а , к о г д а з а т о т ж е п е р и о д б е з н а л и ч н ы е т р а т ы с о с т а в и л и 1 6 м и л л и а р д о в 2 3 7 м и л л и о н о в р у б л е й » , — р а с с к а з а л Т А С С г л а в а г о р о д а Е в г е н и й М о и с е е в .

Всего, по его данным, в прошлом году на курорте побывали более 1,9 миллиона человек.

« Э т и с р е д с т в а с п о с о б с т в у ю т р а з в и т и ю г о р о д с к о й э к о н о м и к и , п о д д е р ж и в а я с а н а т о р и и , г о с т и н и ц ы , р е с т о р а н ы , к а ф е , т у р и с т и ч е с к и е а г е н т с т в а , т р а н с п о р т н ы е у с л у г и , с а л о н ы к р а с о т ы , м а г а з и н ы и д р у г и е с ф е р ы б и з н е с а » , — п о д ч е р к н у л м э р .

Ранее в городской администрации сообщали, что количество нестационарных торговых объектов за год увеличилось на 40% — с 77 до 108. Дополнительные торговые площадки организуют в новых благоустроенных общественных пространствах в туристической зоне. Торговые павильоны оформляют в едином стиле, соответствующем архитектурному облику курорта.