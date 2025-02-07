Назван самый дорогой город России для перелетов

В марте 2025 года стоимость авиабилетов из Новосибирска в крупнейшие аэропорты России будет самой высокой по сравнению с ценами на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Сочи и Минеральных Вод. Самый дорогой город для перелетов по стране назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает «РБК».

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Отмечается, что дешевле 10 тысяч из Новосибирска можно слетать только в Москву и в Санкт-Петербург, но уже без багажа. Тем временем наиболее дешевым с точки зрения стоимости билетов городом стала российская столица.

« Б и л е т ы в о в с е с е м ь к р у п н е й ш и х ( п о м и м о с т о л и ч н ы х ) а э р о п о р т о в о б о й д у т с я д е ш е в л е 1 0 т ы с я ч р у б л е й , — п о я с н и л и в А Т О Р . — Д а ж е с б а г а ж о м » .

Ранее сообщалось, что самым бюджетным направлением для поездок весной 2025 года оказалась Казань. Тем временем самым дорогим — Сочи.