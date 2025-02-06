Опубликован топ-10 городов для весеннего отдыха

Нижний Новгород вошел в топ-10 городов для весеннего отдыха. Рейтинг составили аналитики сервиса Tvil.ru. По данным бронирований на весну, спрос на путешествия вырос на 15% по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего туристы планируют в весеннее время отправиться в Санкт-Петербург: на культурную столицу приходится 14% всех весенний бронирований. Второе место досталось Сочи, а третье — Москве — 12% и 6% соответственно.

Нижний Новгород занял 7 место. В среднем путешественники планируют здесь остановится на 3 ночи при стоимости суточного проживания в отеле в 4,2 тысячи рублей.

Также в топ-10 вошли Кисловодск, Казань, Ялта, Калининград, Пятигорск и Геленджик.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижний Новгород вошел в топ-10 направлений для аренды апартаментов в феврале.