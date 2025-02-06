В честь кого назовут лайнер для круизов по Каспию

Один из круизных лайнеров, которые будут курсировать по Каспийскому морю, назовут в честь советского дагестанского поэта Расула Гамзатова.

« К о м п а н и я „ В о д о х о д ъ “ с е й ч а с н а К а с п и и я в л я е т с я з а к а з ч и к о м т р е х п а с с а ж и р с к и х с у д о в — б о л ь ш и х к р у и з н ы х л а й н е р о в н а 1 8 0 п а с с а ж и р о в . О д и н и з н и х б у д е т с п у щ е н с о с т а п е л е й в к о н ц е 2 0 2 6 г о д а и б у д е т н а з в а н в ч е с т ь Расула Гамзатова», — сообщил журналистам гендиректор Махачкалинского морского торгового порта Джамал Алиев. Его слова приводит ТАСС.

Алиев также напомнил, что первый из новейших теплоходов для круизов по Каспию ожидают в порту Махачкалы уже в конце 2025 года.

Ранее сообщалось, что первый такой лайнер класса «река — море», который строится по заказу компании «Водоходъ», будет совершать 10-дневные круизы «Легенды Кавказа» начиная с сентября. Планируется, что в столице Дагестана судно пробудет три дня. За это время гости познакомятся с основными достопримечательностями Махачкалы и посетят Дербент во время автобусной экскурсии.

Расул Гамзатов (1923 — 2003) — советский и российский поэт, прозаик, публицист, переводчик, общественный и политический деятель. Родился в семье народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы. Начал писать стихи в возрасте 9 лет, первая публикация вышла в 1937 году. Гамзатов издал десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, а также переводил на аварский классическую и современную русскую литературу. Произведения самого поэта переведены на десятки языков, на некоторые из них написаны песни (в том числе «Журавли», наиболее известные в исполнении Марка Бернеса, «Исчезли солнечные дни» в исполнении Валерия Леонтьева, «Пожелание» в исполнении Вахтанга Кикабидзе). В 2023 году в России отпраздновали 100-летие со дня рождения поэта, внесшего значительный вклад в отечественную культуру.