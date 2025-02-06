В честь кого назовут лайнер для круизов по Каспию

Лайнер для круизов по Каспию назовут в честь Расула Гамзатова
Один из круизных лайнеров, которые будут курсировать по Каспийскому морю, назовут в честь советского дагестанского поэта Расула Гамзатова.
«Компания „Водоходъ“ сейчас на Каспии является заказчиком трех пассажирских судов — больших круизных лайнеров на 180 пассажиров. Один из них будет спущен со стапелей в конце 2026 года и будет назван в честь Расула Гамзатова», — сообщил журналистам гендиректор Махачкалинского морского торгового порта Джамал Алиев. Его слова приводит ТАСС.
Алиев также напомнил, что первый из новейших теплоходов для круизов по Каспию ожидают в порту Махачкалы уже в конце 2025 года.
Ранее сообщалось, что первый такой лайнер класса «река — море», который строится по заказу компании «Водоходъ», будет совершать 10-дневные круизы «Легенды Кавказа» начиная с сентября. Планируется, что в столице Дагестана судно пробудет три дня. За это время гости познакомятся с основными достопримечательностями Махачкалы и посетят Дербент во время автобусной экскурсии.
Расул Гамзатов (1923 — 2003) — советский и российский поэт, прозаик, публицист, переводчик, общественный и политический деятель. Родился в семье народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы. Начал писать стихи в возрасте 9 лет, первая публикация вышла в 1937 году. Гамзатов издал десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, а также переводил на аварский классическую и современную русскую литературу. Произведения самого поэта переведены на десятки языков, на некоторые из них написаны песни (в том числе «Журавли», наиболее известные в исполнении Марка Бернеса, «Исчезли солнечные дни» в исполнении Валерия Леонтьева, «Пожелание» в исполнении Вахтанга Кикабидзе). В 2023 году в России отпраздновали 100-летие со дня рождения поэта, внесшего значительный вклад в отечественную культуру.