В московском туристическом направлении откроется новый научный проект

В московском туристическом направлении откроется новый проект научных экспедиций «6 лет – 6 вулканов», в рамках которого уже в этом году школьники и студенты могут посетить Курильские острова. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время встречи с участниками первой Московской молодежной антарктической экспедиции.

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« С е г о д н я т у р и з м о м в М о с к в е з а н и м а ю т с я п о ч т и 8 0 т ы с я ч ш к о л ь н и к о в и с т у д е н т о в к о л л е д ж е й — э т о к а ж д ы й 2 0 - й р е б е н о к . З а п р о ш л ы й г о д р е б я т а с о в е р ш и л и б о л е е т ы с я ч и п о х о д о в . С р е д и н и х и п е р в а я М о с к о в с к а я м о л о д е ж н а я а н т а р к т и ч е с к а я э к с п е д и ц и я , в р а м к а х к о т о р о й 1 3 ш к о л ь н и к о в и с т у д е н т о в к о л л е д ж е й п о с е т и л и с а м ы й ю ж н ы й м а т е р и к п л а н е т ы . М ы н е п л а н и р у е м о с т а н а в л и в а т ь с я н а д о с т и г н у т о м . В э к с п е д и ц и и р о д и л а с ь и д е я п р о е к т а , в р а м к а х к о т о р о г о к а ж д ы й г о д б у д у т ф о р м и р о в а т ь с я к о м а н д ы д л я и з у ч е н и я в у л к а н о в н а р а з н ы х к о н т и н е н т а х . К о н е ч н о , м ы е г о п о д д е р ж и м . М о л о д е ж н ы е э к с п е д и ц и и м о г у т б ы т ь р а с ш и р е н ы н а К у р и л ь с к и е о с т р о в а . Н а ш а ц е л ь — ч т о б ы к а к м о ж н о б о л ь ш е ю н ы х м о с к в и ч е й з а г о р а л и с ь т у р и з м о м , п о к о р я л и с а м ы е с л о ж н ы е т о ч к и н а ш е й п л а н е т ы » , — р а с с к а з а л а з а м м э р а .

Встреча с участниками антарктической экспедиции прошла в здании Правительства Москвы, где ребятам провели экскурсию. Школьники поделились яркими кадрами из путешествия, рассказали Анастасии Раковой о быте в экстремальных условиях. В команде ребята разделились по компетенциям: врачи, инженеры, повара и другие специалисты. Например, на полевой кухне работали двое студентов, а помогали им сменные дежурные. На континенте школьники отбирали пробы лишайников и мхов, воды и воздуха, измеряли скорость ветра и кислотность водоемов. Студенты колледжей под присмотром взрослых обеспечили безопасность экспедиции. Большую часть времени участники находились в центральной части материка, лагерем выступила оборудованная ребятами станция «Москва». Как рассказали школьники, благодаря этому они каждый день чувствовали, что возвращаются домой после завершения маршрута.

Во время беседы Анастасия Ракова поддержала идею известного путешественника Матвея Шпаро, директора центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» о создании масштабного проекта «6 лет — 6 вулканов», в рамках которого юные исследователи изучат уникальные экосистемы вулканов по всему миру. Одним из первых направлений могут стать Курильские острова. Планируется, что участники также посетят Мексику, Чили, Индонезию, Исландию и Африку.

В экспедициях школьники и студенты колледжей отберут пробы воздуха, почвы, воды и микроорганизмов. Исследованием образцов займутся специалисты ведущих институтов РАН и Зоологического музея МГУ.

Кроме того, в 2025 году в пятый раз пройдет Большая арктическая экспедиция — образовательный проект, который включает в себя квизы, конкурсы, квесты и спортивные мероприятия. Ежегодно в отборе участвуют более 10 тысяч школьников и студентов, финалисты отправятся на Таймыр и мыс Челюскин.