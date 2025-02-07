Самым бюджетным направлением для поездок весной 2025 года оказалась Казань, а самым дорогим — Сочи. Траты россиян на отдых раскрыли сервисы «Купибилет» и «Авито Путешествия», данные исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Аналитики составили топ-10 самых популярных городов для весенних путешествий. На первом месте оказался Санкт-Петербург. В среднем с учетом авиаперелета и двухдневного проживания в съемной квартире на поездку туда нужно будет потратить 35,8 тысячи рублей за двоих.

На втором месте оказался Сочи. Стоимость двухдневной поездки на курорт оказалась наиболее высокой — 61,2 тысячи за двоих при аренде квартиры на два дня.

В тройку самых востребованных весенних направлений также вошла Казань.

« Д в у х д н е в н а я п о е з д к а в с т о л и ц у Т а т а р с т а н а о б о й д е т с я д е ш е в л е в с е г о с р е д и г о р о д о в , п о п а в ш и х в р е й т и н г . П р и ч и н а в с а м ы х н и з к и х ц е н а х н а а в и а б и л е т ы ( в с р е д н е м 5 , 9 т ы с я ч и р у б л е й ) . П р и а р е н д е к в а р т и р ы б ю д ж е т н а ж и л ь е и а в и а п е р е л е т н а д в о и х с о с т а в и т 3 3 , 4 т ы с я ч и р у б л е й » , — с к а з а н о в м а т е р и а л е .

В топ также вошли Калининград и Екатеринбург (в среднем около 37 тысяч рублей за двоих), Мурманск (44 тысячи), Самара (36 тысяч), Махачкала (41 тысяча), Владикавказ (48 тысяч) и Минводы (47 тысяч за двоих на два дня).

Ранее россияне раскрыли размер трат на летний отпуск. Каждый третий готов выделить на отдых от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.