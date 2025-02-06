Туристка поделилась ценами на курорте для богачей

Россиянка бюджетно отдохнула в Сочи и раскрыла траты на поездку. Своими впечатлениями от путешествия она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что давно хотела поехать в Сочи, считающийся главным отечественным курортом богачей.

« Н и к а к н е м о г л а в з я т ь о т п у с к , — п о я с н и л а о н а . — Н о к о г д а п о д р у г а п р е д л о ж и л а о ч е н ь з а м а н ч и в у ю п о е з д к у с в о и м х о д о м , н е с м о г л а у с т о я т ь » .

Девушка сообщила, что сняла номер в четырехзвездочном отеле City Park Hotel Sochi с идеальным расположением.

« С а м ы й ц е н т р , п я т ь м и н у т х о д ь б ы д о м о р я , р я д о м е щ е и н а б е р е ж н а я , — д о б а в и л а о н а . — З а в т р а к и в к л ю ч е н ы в с т о и м о с т ь , н о м е р а у д о б н ы е , < … > о ф о р м л е н и е о т е л я с т и л ь н о е и с о в р е м е н н о е , с т о и м о с т ь п р о ж и в а н и я з а с е м ь д н е й — 3 4 т ы с я ч и р у б л е й » .

Туристки также отправились на Красную Поляну, где посетили кафе с видом на горы.

« Т у т и н т е р е с н ы й и н т е р ь е р , а е д а п р о с т о и з у м и т е л ь н а , — п о д ч е р к н у л а о н а . — < … > В а р е н и к и с г р и б а м и и с л и в о ч н ы м с о у с о м о б о ш л и с ь в 5 3 0 р у б л е й » .

Ранее россиянка описала отдых в отеле на одном из горнолыжных курортов Сочи фразой «постигло разочарование». По словам туристки, зона спа в гостинице оставила после себя неоднозначные впечатления.