Какие туристы чаще ездят в санатории

Объем трат россиян на услуги санаториев с января по ноябрь 2024 года составил 2,2 трлн рублей, что на 17,5% выше аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщается в исследовании бренд-медиа Т-банка "Бизнес-секреты", материал есть в распоряжении ТАСС.
"C января по ноябрь 2024 года россияне потратили на услуги санаториев почти 2,2 трлн рублей. Это на 17,5% больше, чем в тот же период годом ранее. Причины роста - в удорожании стоимости путевок и повышении спроса потребителей к санаторному отдыху", - говорится в сообщении.
Наибольший объем трат в 2024 году пришелся на санатории Краснодарского (55 млрд рублей) и Ставропольского (36 млрд рублей) краев, Крыма (13,8 млрд рублей), Московской области (12,2 млрд рублей) и Татарстана (9,6 млрд рублей).
"Во многом такой объем платных услуг объясняется количеством санаториев в каждом из регионов и популярностью южных направлений для отдыха россиян", - говорится в сообщении.
Активнее всего россияне пользуются услугами санаториев в теплое время года - в июле и августе. Суммарно за лето 2024 года объем услуг в санаториях составил 82,6 млрд рублей. Это на 70% больше, чем траты в весенние месяцы (48,6 млрд рублей) и на 11% больше, чем осенью (74,6 млрд рублей).
Согласно данным "Островка", санатории пользуются наибольшим спросом среди пар без детей и соло-туристов. В 2024 году спрос одиночных путешественников на размещение в таких объектах вырос на 25% относительно 2023 года, пар без детей - на 10%. Средняя стоимость забронированной ночи в санаториях в 2024 году выросла на 7%, до 8 050 рублей. Средняя продолжительность бронирования составила три ночи, как и в 2023 году.
Результаты основаны на открытых данных Росстата и реестра МСП, а также на данных сервиса бронирования отелей и апартаментов "Островок".