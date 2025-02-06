Какие туристы чаще ездят в санатории

Объем трат россиян на услуги санаториев с января по ноябрь 2024 года составил 2,2 трлн рублей, что на 17,5% выше аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщается в исследовании бренд-медиа Т-банка "Бизнес-секреты", материал есть в распоряжении ТАСС.

" C я н в а р я п о н о я б р ь 2 0 2 4 г о д а р о с с и я н е п о т р а т и л и н а у с л у г и с а н а т о р и е в п о ч т и 2 , 2 т р л н р у б л е й . Э т о н а 1 7 , 5 % б о л ь ш е , ч е м в т о т ж е п е р и о д г о д о м р а н е е . П р и ч и н ы р о с т а - в у д о р о ж а н и и с т о и м о с т и п у т е в о к и п о в ы ш е н и и с п р о с а п о т р е б и т е л е й к с а н а т о р н о м у о т д ы х у " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Наибольший объем трат в 2024 году пришелся на санатории Краснодарского (55 млрд рублей) и Ставропольского (36 млрд рублей) краев, Крыма (13,8 млрд рублей), Московской области (12,2 млрд рублей) и Татарстана (9,6 млрд рублей).

" В о м н о г о м т а к о й о б ъ е м п л а т н ы х у с л у г о б ъ я с н я е т с я к о л и ч е с т в о м с а н а т о р и е в в к а ж д о м и з р е г и о н о в и п о п у л я р н о с т ь ю ю ж н ы х н а п р а в л е н и й д л я о т д ы х а р о с с и я н " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Активнее всего россияне пользуются услугами санаториев в теплое время года - в июле и августе. Суммарно за лето 2024 года объем услуг в санаториях составил 82,6 млрд рублей. Это на 70% больше, чем траты в весенние месяцы (48,6 млрд рублей) и на 11% больше, чем осенью (74,6 млрд рублей).

Согласно данным "Островка", санатории пользуются наибольшим спросом среди пар без детей и соло-туристов. В 2024 году спрос одиночных путешественников на размещение в таких объектах вырос на 25% относительно 2023 года, пар без детей - на 10%. Средняя стоимость забронированной ночи в санаториях в 2024 году выросла на 7%, до 8 050 рублей. Средняя продолжительность бронирования составила три ночи, как и в 2023 году.

Результаты основаны на открытых данных Росстата и реестра МСП, а также на данных сервиса бронирования отелей и апартаментов "Островок".