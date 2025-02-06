Как Казань развивает свой туристический потенциал

Столица Татарстана планирует в этом году принять пять миллионов туристов. Для этого в городе создана современная индустрия гостеприимства, передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.

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Казань в 2024 году приняла более 4,5 миллиона туристов, что на 12,5 процента больше по сравнению с 2023 годом. Большую часть из них — 58 процентов составляли женщины, остальные — мужчины. Туристы находились в Казани в среднем четыре дня. Средний возраст путешественников — 40 лет. Об этом на совещании в мэрии сообщила директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Большая часть гостей, посетивших в прошлом году Казань, были из Москвы и Московской области, Санкт- Петербурга, соседних республик — Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Самарской и Ульяновской областей, а также других регионов. С вводом трассы М12 и открытием новых прямых авиарейсов в Казань увеличилось число путешественников из областей Центрального и Южного федеральных округов, Урала и Дальнего Востока.

Иностранные гости прибывали в столицу Татарстана из Китая, Индии, Ирана, Турции, Беларуси. Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров призвал на совещании более активно работать по привлечению иностранных туристов. Он отметил, что сегодня «нужно оперативно реагировать на новые возможности по привлечению туристов из дружественных России стран».

« У К а з а н и п о б р а т и м с к и е с в я з и с 7 2 г о р о д а м и в 2 5 с т р а н а х м и р а . Н а д о м а к с и м а л ь н о и с п о л ь з о в а т ь э т о т п о т е н ц и а л » , — Рустем Гафаров, руководитель исполкома Казани.

По словам Дарьи Санниковой, основными направлениями для продвижения туризма считаются перспективные зарубежные рынки, которые связаны с Казанью удобным транспортным сообщением. В их числе — Турция, Китай, ОАЭ и Белоруссия. Как уже ранее сообщал ГлагоL, прямое авиасообщение между Казанью и Шанхаем отрылось с 28 сентября 2024 года. Рейсы выполняются три раза в неделю. Казань стала третьим после Москвы и Санкт-Петербурга городом в России, куда запущен прямой рейс из Шанхая.

« С о в м е с т н о с г е н к о н с у л ь с т в о м К Н Р , в р а м к а х о т к р ы т и я п р я м ы х а в и а р е й с о в м е ж д у К а з а н ь ю и Ш а н х а е м , в е д е т с я р а б о т а п о с о з д а н и ю с п е ц и а л ь н о г о т у р и с т и ч е с к о г о м а р ш р у т а д л я к и т а й с к и х т у р и с т о в » , — Дарья Санникова, директор комитета по развитию туризма Казани.

Самой популярной достопримечательностью столицы Татарстана по-прежнему остаётся музей-заповедник «Казанский Кремль». В прошлом году его посетило более четырех миллионов туристов. Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля — один из первых объектов в республике включенный в 2000 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ещё в одной туристической жемчужине — музее-заповеднике остров-град Свияжск в прошлом году побывали 1,75 миллиона туристов. Путешественники смогли увидеть здесь уникальные храмы, в частности, Успенский собор Богородице-Успенского мужского монастыря, с 2017 года он также включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм построен в 1561 году и уже давно признан шедевром русского зодчества. Надо отметить, что это один из двух древнейших российских храмов, где сохранился полный цикл стенной живописи времён Ивана Грозного.

В прошлом году туристы потратили в Казани почти 30,7 миллиарда рублей, что на 29 процентов больше, чем в 2023 году. Более четверти их трат приходились на кафе, бары и рестораны. Их посещали 80 процентов туристов, средний чек составил 1 025 рублей. Среди остальных трат — продовольственные магазины, различные услуги, развлечения и средства размещения.

Что касается средств размещения, то сейчас в Казани работают 233 отеля с номерами на 17,2 тысячи мест. Их средняя загрузка по итогам прошлого года составила 62 процента. Наиболее высокий спрос пришелся на теплое время года и праздники, такие, к примеру, как новогодние. Тогда отели были заполнены на 90 процентов.

В ходе подготовки к саммиту глав государств БРИКС, была осуществлена реновация гостиничной инфраструктуры Казани, построены новые отели. Специально к саммиту были обустроены 14 президентских номеров, а также люксы. В 20 отелях были проведены косметические ремонтные работы, повышена звездность.

« В э т о м г о д у в г о р о д е п л а н и р у е т с я о т к р ы т ь т р и н о в ы х о т е л я : д в а — к а т е г о р и и " ч е т ы р е з в е з д ы " и о д и н — " п я т ь з в ё з д " . Э т о п о з в о л и т у в е л и ч и т ь г о с т и н и ч н ы й ф о н д н а 5 2 1 н о м е р » , — с о о б щ и л и Г л а г о L в п р е с с - с л у ж б е м э р и и К а з а н и .

Принимать пять миллионов туристов в год. Именно такую цель ставил десять лет назад мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Тогда она казалась недостижимой. Сегодня город готов исполнить «мечту десятилетия» — встретить 5-миллионного туриста.