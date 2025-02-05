Туроператоры назвали самые популярные отели Абхазии на лето-2025

В туроператорских компаниях «Библио-Глобус» и «Алеан» назвали отели Абхазии, которые туристы чаще всего заказывают на летний сезон по акциям раннего бронирования. Большинство из них находятся вблизи от побережья и предоставляют гостям полный пансион или all inclusive.

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В экономсегменте лидирует гостиница «Солнечный берег» 2* в шаговой доступности от центральной набережной Сухума. Спросом пользуется дом отдыха «Солнечный» 2* в поселке Холодная Речка. В 300 м от корпуса находится оборудованный пляж, куда гости спускаются на лифте.

Туристы часто бронируют отель «Тихая гавань» на первой береговой линии в Пицунде. У гостиницы обустроенный пляж и открытый подогреваемый бассейн. В ценовом диапазоне до 40 тыс. руб. за неделю на двоих в топ вошли также Royal Riviera 3* в Гагре и «Гранд отель Россия» 3* в Гудауте.

Все названные выше объекты предлагают полный пансион.

В более высоком ценовом сегменте – от 50 до 80 тыс. руб. – туристы выбирают пансионат «Багрипш» 3* в поселке Холодная Речка. Он стоит на склоне Гагрского хребта, на берегу реки Багерепсты. На пляж гости добираются на лифте. Другие востребованные варианты – «Жоэквара» 3* в Гагре и «Апсны» 4* в Гудауте.

В категории свыше 80 тыс. руб. за неделю популярен пансионат «Самшитовая роща» 4* с обширной территорией, бассейнами и развлекательными программами. Востребованы отели «Изумруд» 4* и «Нарт» в Гагре, работающие по системе all inclusive. На этом же курорте туристы бронируют и Wellness Park Hotel 5*. Гостиница находится на берегу моря, на территории дендропарка.

Приводим цены на размещение в наиболее популярных отелях на 8 дней (7 ночей) с 7 июня на двоих взрослых. Объекты размещения расположены в порядке возрастания цен.

С полным пансионом:

«Солнечный берег» 2* – 27 тыс. руб.

«Солнечный» 2*, дом отдыха – 27 тыс. руб.

«Тихая гавань» 3* – 29 тыс. руб.

Royal Riviera 3* – 34 тыс. руб.

«Гранд отель Россия» 3* – 37 тыс. руб.

«Жоэквара» 3* – 50 тыс. руб.

«Самшитовая роща» 4*, пансионат – 82 тыс. руб.

На all inclusive:

«Апсны» 4* – 58 тыс. руб.

«Багрипш» 3* – 61 тыс. руб.

Wellness Park Hotel Gagra 5* – 88 тыс. руб.

«Изумруд» 4* – 94 тыс. руб.

«Нарт» 4* – 102 тыс. руб.

Таким образом, недельный отдых в Абхазии с полным пансионом в популярной гостинице 3* обойдется в сумму от 30 тыс. руб. на двоих, в 4* – от 60 тыс.

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