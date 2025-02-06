Стартовало голосование по выбору лауреатов премии «Маршрут построен»

Стартовало народное голосование в Национальной туристической премии «Маршрут построен 2024-2025» медиагруппы «Комсомольская правда». Победителей четвертого сезона выберут читатели.

© runews24.ru

В конкурсе принимают участие более 900 проектов из 78 регионов России. Кроме того, в этом году появилась новая номинация «Зарубежный туризм», в которой демонстрируют возможности отдыха на экзотических курортах, а также странах ближнего зарубежья.

Выбирать победителей будут по 20 номинациям, отдать свои голоса можно с 5 февраля по 14 марта 2025 года на портале премии «Маршрут построен» — travel.spec.kp.ru. У всех конкурсантов есть небольшое описание проекта.

Премию проводят при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Партнерами мероприятия в сезоне 2024-2025 стали сервис бронирования Яндекс Путешествия, туроператор FUN&SUN, международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT, Национальная Курортная Ассоциация, Russian Event Awards, ПИР ЭКСПО, всероссийская туристская премия «Маршрут года», конкурс «Туристический сувенир», телеканал MUSICBOX GOLD, Союз городов Золотого кольца России.

Выбор победителей «Маршрут построен» проводится в несколько этапов. После того, как отбор пртендентов завершен, стартовало народное онлайн-голосование, которое завершится 14 марта. По его результатам будут выявлены лидеры конкурса и составлен шорт-лист. После этого профессиональное жюри рассмотрит проекты кандидатов и определит победителей в каждой номинации. Награждение пройдет в апреле, пишет KP.RU.