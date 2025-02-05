Россияне в рекордные сроки раскупили билеты на поезда в Анапу

Россияне за день раскупили почти все билеты на удобные поезда в Анапу вопреки экологической катастрофе после разлива мазута в Черном море. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что продажа железнодорожных билетов в курортный город на майские праздники открылась 4 февраля. На следующий день в продаже осталось только несколько десятков билетов на удобные рейсы из Москвы 1 мая.

При этом на поезда 125M и 382Я билетов в продаже не было, а на излюбленный туристами состав 012М «Премиум» осталось менее 40 билетов.

« Н а г л а з а х р а с к у п а ю т с я д а ж е л ю к с ы с т о и м о с т ь ю п о ч т и 1 0 0 т ы с я ч р у б л е й ( п р а в д а , э т о з а д в о и х ) » , — с к а з а н о в п у б л и к а ц и и .

По данным АТОР, билеты в плацкартный вагон из Москвы в Анапу стоят от 5,4 тысячи рублей. Поездка в купе обойдется от 4,5 тысячи.

Тем временем в Анапе зафиксировали новые выбросы мазута после аварии нефтяных танкеров. Они появились на 12 участках пляжей.