Иностранцы стали чаще ездить в Россию

За 2024 год иностранцы стали на 8 процентов чаще приезжать в Россию. Такие данные приводит Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В течение всего прошедшего года иностранные граждане пересекли границу России с разными целями визита 16,7 миллиона раз. Чаще всего страну посещали гости из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Киргизии, Абхазии, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Монголии.

При этом жители европейских стран стали приезжать в Россию на 16 процентов реже в сравнении с 2023 годом. Заметнее всего сократилось число посетителей из Финляндии.

Ранее иностранные туристы признались в любви к уникальной российской природе. По данным ЦСР, помимо этого, гости из-за рубежа особенно ценят в России интересные города и достопримечательности, дружелюбие местных жителей и доступные цены. Большинство опрошенных считают, что в России нужно побывать хотя бы раз в жизни.