Забронировать тур в санатории Кисловодска стало проблематично

Несмотря на то, что отдых в санаториях заметно подорожал, в Кисловодске скоро ожидается аншлаг. В популярных местах забронировать отдых в марте, апреле и первой половине мая уже очень проблематично.

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Например, в «Центросоюзе» напряженная ситуация с номерами всех категорий, в «Солнечном», «Целебном Нарзане», «Арнике» сложно найти номера класса стандарт. Разве что на сутки - по 19-21 тыс. руб. за номер в сутки на двоих.

С более дорогими и комфортабельными ситуация попроще, но цены кусаются. В «Целебном Нарзане» неделя отдыха в марте в номере делюкс обойдется в 177 240 руб. на двоих с питанием, но без лечения. В «Арнике» 7 ночей в джуниор сюит будут стоить двоим туристам 281 400 руб. без лечения и более 300 тыс. руб. с базовой санаторно-курортной путевкой. В санатории «Солнечный» в первый весенний месяц можно забронировать двухкомнатный двухместный люкс за 190 тыс. руб. на двоих на неделю (вместе с санаторно-курортной программой «Формула здоровья»).

Для Кавказских Минеральных вод нет понятия несезон, говорят турагенты и рекомендуют: бронировать отдых и лечение в любое время года нужно сильно заранее, тем более, если отдыхать собрались весной.

« В е с е н н и е м е с я ц ы п о з а г р у з к е м о г у т п р е в о с х о д и т ь с е н т я б р ь и о к т я б р ь , к о т о р ы е о б ы ч н о с ч и т а ю т с я с а м ы м и с л о ж н ы м и . В м а р т е ш к о л ь н ы е к а н и к у л ы , а п р е л е и т е м б о л е е в м а е з д е с ь т е п л а я и с о л н е ч н а я п о г о д а - о ч е н ь п р и я т н а я п о с л е з и м ы » , — р а с с к а з а л а T o u r D o m . r u р у к о в о д и т е л ь о т е л я « А р и я » в К и с л о в о д с к е Н а т а л ь я Б а р а б а н о в а .

Не останавливает туристов и подросший ценник. Стоимость размещения в этом сезоне вырастет, по оценкам участников рынка, на 10-20%. Повлияли на это и инфляция, и увеличение налоговой нагрузки на средства размещения, в частности, введение туристического налога и НДС для организаций, работающих по упрощенке. При этом значительно подорожали не только санатории, но и гостиницы, отметила Наталья Барабанова. На рост цен может также повлиять экологическая катастрофа на Черноморском побережье — ожидается существенный рост спроса на отдых в регионах Кавказа.

Ранее мы написали, что несмотря на увеличение количества отдыхающих в санаториях, динамика роста прошлой осенью резко замедлилась. При этом, по мнению руководителя Ассоциации санаториев Татарстана Евгения Терентьева, тренд характерен для многих курортных регионов нашей страны.