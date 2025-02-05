Забронировать тур в санатории Кисловодска стало проблематично

Туристы раскупили номера в санаториях Кисловодска, несмотря на рост цен
Несмотря на то, что отдых в санаториях заметно подорожал, в Кисловодске скоро ожидается аншлаг. В популярных местах забронировать отдых в марте, апреле и первой половине мая уже очень проблематично.
Например, в «Центросоюзе» напряженная ситуация с номерами всех категорий, в «Солнечном», «Целебном Нарзане», «Арнике» сложно найти номера класса стандарт. Разве что на сутки - по 19-21 тыс. руб. за номер в сутки на двоих.
С более дорогими и комфортабельными ситуация попроще, но цены кусаются. В «Целебном Нарзане» неделя отдыха в марте в номере делюкс обойдется в 177 240 руб. на двоих с питанием, но без лечения. В «Арнике» 7 ночей в джуниор сюит будут стоить двоим туристам 281 400 руб. без лечения и более 300 тыс. руб. с базовой санаторно-курортной путевкой. В санатории «Солнечный» в первый весенний месяц можно забронировать двухкомнатный двухместный люкс за 190 тыс. руб. на двоих на неделю (вместе с санаторно-курортной программой «Формула здоровья»).
Для Кавказских Минеральных вод нет понятия несезон, говорят турагенты и рекомендуют: бронировать отдых и лечение в любое время года нужно сильно заранее, тем более, если отдыхать собрались весной.
«Весенние месяцы по загрузке могут превосходить сентябрь и октябрь, которые обычно считаются самыми сложными. В марте школьные каникулы, апреле и тем более в мае здесь теплая и солнечная погода - очень приятная после зимы», — рассказала TourDom.ru руководитель отеля «Ария» в Кисловодске Наталья Барабанова.
Не останавливает туристов и подросший ценник. Стоимость размещения в этом сезоне вырастет, по оценкам участников рынка, на 10-20%. Повлияли на это и инфляция, и увеличение налоговой нагрузки на средства размещения, в частности, введение туристического налога и НДС для организаций, работающих по упрощенке. При этом значительно подорожали не только санатории, но и гостиницы, отметила Наталья Барабанова. На рост цен может также повлиять экологическая катастрофа на Черноморском побережье — ожидается существенный рост спроса на отдых в регионах Кавказа.
Ранее мы написали, что несмотря на увеличение количества отдыхающих в санаториях, динамика роста прошлой осенью резко замедлилась. При этом, по мнению руководителя Ассоциации санаториев Татарстана Евгения Терентьева, тренд характерен для многих курортных регионов нашей страны.