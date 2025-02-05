Назван лауреат премии в области событийного туризма

Петербург стал лауреатом правительственной премии в области событийного туризма
Исследовательский проект «Рейтинг событийного потенциала регионов России» из Санкт-Петербурга стал обладателем премии правительства Российской Федерации в области туризма за 2024 год в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Всего наградили авторов десяти успешных проектов, которые внесли значительный вклад в развитие российской индустрии гостеприимства, сообщила пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Беглов отметил, что город приобрёл ценный опыт в области событийного туризма за последние годы и наработки петербургских специалистов успешно применяются в других регионах.
«Петербургские специалисты создали и реализовали эффективный и полезный инструмент, который способствует развитию индустрии гостеприимства по всей стране», — указал Беглов.
Он добавил, что премия правительства является высокой оценкой эффективности проекта и свидетельством признания заслуг города в привлечении туристов.
«Рейтинг событийного потенциала регионов России» представляет собой первый аналитический инструмент для оценки инфраструктуры событийного и делового туризма в разных регионах. Методика основана на анализе 26 показателей, отражающих ключевые факторы оценки событийного потенциала субъектов Российской Федерации.
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