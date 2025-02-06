Министр по туризму рассказал о развитии отрасли в Дагестане

Дагестан с каждым годом становится все более популярным направлением внутренного туризма. Поговорили с министром по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмином Мердановым о том, что местные власти делают для роста потока гостей, сколько это стоит и каковы перспективы развития региона.

© «Это Кавказ»

На первых порах работало «сарафанное радио»

Эмин Мерданович, многие связывают бурное развитие туризма в Дагестане с внешними факторами — эпидемией ковида, закрытыми границами, санкциями. Некоторые считают, что на ситуацию повлияли гранты на развитие отрасли. Каково ваше видение ситуации?

— Вы представляете себе ситуацию, при которой дагестанский министр приезжает в Москву и говорит: «Дайте мне деньги, и я гарантирую резкое увеличение турпотока»? Да с ним никто разговаривать не будет, если этого самого турпотока нет в принципе. Или тот же ковид. Да, границы закрыты, но почему при этом надо ехать в никому не известный Дагестан?

Турпоток начал расти до всех этих событий. На первых порах работало «сарафанное радио», затем подключились социальные сети, благодаря которым люди начали открывать для себя неизвестный и прекрасный Дагестан. Сказалась и многолетняя работа в этом направлении руководства республики, нашего министерства. И на федеральных площадках, и внутри республики, где ежегодно организовывалось большое количество мероприятий с приглашением гостей из всех регионов России.

Первый грант в размере 150 млн рублей нам выделили, когда стало очевидно: существующий номерной фонд не отвечает потребностям стремительно растущего турпотока. Средства направили на создание некапитальных модульных объектов размещения, что позволило в кратчайшие сроки открыть более 100 новых номеров в разных районах республики.

Всего же за три года в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» мы поддержали 87 инфраструктурных проектов на сумму 1,5 млрд рублей, при этом дополнительно удалось привлечь 1,69 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Результаты уже заметны: только в 2024 году в рамках программы было построено около 500 комфортабельных номеров, что значительно расширило возможности республики в приеме туристов.

Морской курорт в Дагестане

Мы плавно перешли к итогам прошедшего года. Как вы их оцениваете?

— Мы увидели, что движемся в правильном направлении, поскольку турпоток продолжает расти — в 2024 году Дагестан посетило 1,85 млн гостей. Стабильно растет количество гостиниц и других средств размещения, дают результаты наши усилия по легализации этого бизнеса. За год номерной фонд республики вырос на 17%. Ежегодно увеличивается число туристических предприятий, их сегодня 168, в том числе зарегистрированных туроператоров. Чтобы вы понимали динамику: четыре года назад в республике работало 17 туроператоров, сегодня же их уже 65.

Есть заметные продвижения и по остальным направлениям: сертификация пляжей, подготовка гидов, открытие новых маршрутов и объектов. Тут можно привести множество цифр, демонстрирующих наши достижения, но, я боюсь, это сильно перегрузит интервью. Поэтому лучше расскажу о реализации нашего главного проекта, который, уверен, позволит республике подняться совсем на иной уровень.

Вы имеете в виду Каспийский прибрежный кластер?

— Да. Это первый морской курорт в Дагестане, ставший частью президентского проекта «Пять морей и озеро Байкал». Пляжи здесь растянутся более чем на 6 км. В этой зоне планируется построить 28 гостиниц от трех до пяти звезд на 12 тысяч человек. Плюс развлекательные комплексы, санатории, зоны отдыха и скверы. А еще большой культурный центр, спортивные зоны, аквапарки. Кроме того, будет проложено около 20 км прогулочных маршрутов.

Предполагаемый объем инвестиций — 68 млрд рублей. Документация готова, уже в этом году приступим к строительству инженерной инфраструктуры. Активная фаза наступит в следующем году, тогда же начнем принимать первых туристов. На реализацию этого проекта Кавказ.РФ (единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа. — Ред.) выделит 14,6 млрд рублей, еще 3,2 млрд — Дагестан. Остальное — за счет инвесторов.

Уже заключены соглашения на строительство гостиниц, аквапарка и ресторана более чем на 25 млрд рублей. Остальные одобренные заявки с общим объемом инвестиций 36,9 млрд рублей находятся на стадии согласования.

Часть прибрежной территории также будет отведена под строительство Всероссийского детского центра по типу «Артека». С Каспийским прибрежным кластером его свяжет большая парковая зона.

Тропы, фестивали и ТВ-шоу

Мировой тренд сегодня — развитие пешеходного туризма. Как вы оцениваете потенциал республики в этом направлении?

— Потенциал действительно есть. Это показало наше участие в проекте «Кавказская тропа». Этот маршрут протяженностью 457 км начинается в Дагестане и заканчивается в Краснодарском крае. Тропа пролегает через примерно 50 населенных пунктов, 11 заброшенных сел, 167 объектов федерального значения и 12 наиболее популярных туристических локаций.

Хорошо продвигаются проекты экотроп, расширяется реестр маршрутной сети в горных районах Дагестана. Лично я огромный потенциал пешеходного туризма смог оценить в ходе ставшего регулярным забега Wild Trail. Он проходит по самым интересным местам республики. В прошлом году в нем участвовали более 2,5 тысяч человек со всей России.

Так вот я наблюдал, как в самых живописных местах многие переходили с бега на ходьбу, чтобы полюбоваться на сумасшедшие виды вокруг. После финиша участники наперебой говорили, что обязательно вернутся в республику, чтобы пройти пешком по этим удивительным горам. Так что, безусловно, это направление будем развивать.

Вы сказали о том, что на рост интереса к Дагестану во многом повлияла целенаправленная работа руководства республики, вашего министерства. Сейчас, когда турпоток ежегодно растет, работы стало меньше?

— Наоборот, чем больше турпоток, тем больше усилий мы прилагаем для привлечения туристов. Я сейчас просто перечислю мероприятия, которые мы провели в прошлом году, и вы сами все поймете. Мы провели такие масштабные мероприятия как Республиканский ифтар, на который были приглашены представители девяти мусульманских стран, Северо-Кавказский туристический форум «Открытый Дагестан», фестиваль народных художественных промыслов «Хранители традиций», Всероссийские фестивали Coffee&Horeca и DagFest, которые собрали на своих площадках свыше 210 тысяч человек со всех уголков России.

В этом году число таких мероприятий увеличится. К указанным выше планируем добавить фестиваль водных видов спорта, в рамках которого пройдут соревнования по сапбордингу.

Активно участвовали также во всех федеральных программах: международная выставка-форум «Россия», МИТТ, «Путешествуй!», «Отдых», «Ладья. Зимняя сказка-2024», а также в программах «Классная страна», «Больше чем путешествия», «Открой свою Россию».

Мы активно поддерживаем имиджевые проекты. Например, организовали съемки выпусков передач «Поедем, поедим!» и «Адская кухня». Второй сезон «Вызова» тоже снимался у нас. Дагестанская «прописка» и у фильма «Повелитель ветра».

Недавно я вернулся из Москвы, где договорился с Тиной Канделаки о съемках еще одного фильма со звездным составом актеров. Подробностей пока озвучивать не буду, чтобы не сглазить.

За цифрами стоит огромная каждодневная работа. И не только нашего министерства. Тех же дорожников, строящих новые подъездные пути к туристическим объектам, муниципалитетов, создающих комфортную среду для гостей, работников аэропорта, железной дороги и многих других. По существу, сегодня вся республика помогает развитию индустрии туризма. Понимая при этом, что мы работаем на будущее Дагестана, на его экономику.