Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok назвали лучшие гостиницы России, по мнению туристов. Результаты премии «Островок! Guests’ Choice» за 2024 год оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, лидерами среди объектов размещения стали московский «Метрополь», Radisson Collection Paradise Resort&Spa Sochi, Hampton by Hilton Krasnodar, Port Comfort on Ligovsky в Санкт-Петербурге, Бунгало Дом&Сауна в Суздали, а также столичный Comfort Life.

Также сервис составил список «Лучшие из лучших», в который вошли победители из России и стран СНГ, набравшие 10 из 10 баллов. В их числе «Арарат Парк Хаятт Москва», «Лотте Санкт-Петербург», «Лотте Москва», GreenMeet House в Светлогорске, InterContinental Tashkent и другие.

Ранее компания Skytrax назвала 10 лучших авиакомпаний мира. Qatar Airways возглавила список, второе место досталось Singapore Airlines.