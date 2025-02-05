Что такое айс-флоатинг и где в России им можно заняться

Купание в ледяном море становится новым туристическим трендом в России
Купание в море среди льдин в специальном костюме становится все более популярно у россиян, поисковых запросов про айс-флоатинг (именно так называется это погружение) увеличилось в пять раз за последний год. Сейчас лидером по такому отдыху в стране стала Мурманская область.
Айс-флоатинг в Россию пришел недавно. Это вид релаксирующего отдыха, когда людям для погружение в воду выдают специальные яркие оранжевые костюмы, которые обычно используют спасатели для работы в северных морях. В них человек просто будто лежит на воде, а рядом будут проплывать льдины. Подобный метод отдыха используют в модных спа-центрах, но там ощущение парения в воздухе создается за счет специальных ванн с солью.
Если же хочется оказаться среди льдин, то россияне чаще всего выбирают Мурманскую область, Карелию, район Байкала и Ленинградскую область. Также такой вид отдыха есть в Архангельске.
«Эксперты Агентства развития Мончегорска проанализировали динамику поисковых запросов в интернете и пришли к выводу, что за последний год интерес россиян к айс-флоатингу увеличился в пять раз. Этот необычный вид отдыха становится все более популярным как среди туристов, так и среди местных жителей северных регионов. По данным "Яндекс Вордстата", наибольшее число жителей, желающих попробовать айс-флоатинг, зафиксировано в Мурманской области. Также высокий интерес проявляют жители Тверской области и Приморского края», — рассказали "Российской газете" в агентстве.
Интерес к Мурманской области связан еще и с тем, что здесь из-за долгой зимы большое количество предложений. Попробовать такой вид отдыха можно в Мончегорске, в ледяных водах озера Лумболка и в Кандалакше.
В Агентстве развития Мончегорска также рассказали, что на их фестивале "Зимандра" айс-флоатинг оказался одним из самых популярных развлечений.
Читательница "Российской газеты" Ярослава, которая попробовала такой вид отдыха, рассказывает, что самое впечатляющее в приключении - осознание того, что ты купаешься в январе в Белом море.
«Я из Приморья, поэтому само купание меня не так впечатлило, как участников из Москвы и других городов, где моря рядом нет. Но все равно это необычно: ты плаваешь, а вокруг льды. И еще есть это ощущение невесомости», — рассказала она.
Ярослава говорит, что за группой туристов следили несколько человек с берега, также несколько гидов были с ними в воде. Перед погружением все участники прошли инструктаж, особых противопоказаний для участия нет. Ярослава отметила, что костюм герметичный и вода внутрь не затекает (если только через лицо). Но холодно в воде никому точно не было, добавила она.
Чек-лист перед поездкой:
- Термобелье;
- Тонкие перчатки;
- Флиска;
- Теплые носки;
- Тонкая балаклава (шапку иногда просят снять);
- Резинка для волос;
- Запасной комплект одежды;
- Средство для снятия макияжа и спонжи при необходимости (но лучше просто не краситься).
Цены
- Мурманская область: от 4,5 тыс. до 8 тыс. руб.
- Карелия: 4,5 тыс. руб.
- Архангельск: 4,5 тыс. руб.
- Ленинградская область: 3,8 тыс. руб.
- Байкал (поселок Листвянка): 3,2 тыс. руб.