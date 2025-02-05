Что такое айс-флоатинг и где в России им можно заняться

Купание в море среди льдин в специальном костюме становится все более популярно у россиян, поисковых запросов про айс-флоатинг (именно так называется это погружение) увеличилось в пять раз за последний год. Сейчас лидером по такому отдыху в стране стала Мурманская область.

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Айс-флоатинг в Россию пришел недавно. Это вид релаксирующего отдыха, когда людям для погружение в воду выдают специальные яркие оранжевые костюмы, которые обычно используют спасатели для работы в северных морях. В них человек просто будто лежит на воде, а рядом будут проплывать льдины. Подобный метод отдыха используют в модных спа-центрах, но там ощущение парения в воздухе создается за счет специальных ванн с солью.

Если же хочется оказаться среди льдин, то россияне чаще всего выбирают Мурманскую область, Карелию, район Байкала и Ленинградскую область. Также такой вид отдыха есть в Архангельске.

« Э к с п е р т ы А г е н т с т в а р а з в и т и я М о н ч е г о р с к а п р о а н а л и з и р о в а л и д и н а м и к у п о и с к о в ы х з а п р о с о в в и н т е р н е т е и п р и ш л и к в ы в о д у , ч т о з а п о с л е д н и й г о д и н т е р е с р о с с и я н к а й с - ф л о а т и н г у у в е л и ч и л с я в п я т ь р а з . Э т о т н е о б ы ч н ы й в и д о т д ы х а с т а н о в и т с я в с е б о л е е п о п у л я р н ы м к а к с р е д и т у р и с т о в , т а к и с р е д и м е с т н ы х ж и т е л е й с е в е р н ы х р е г и о н о в . П о д а н н ы м "Яндекс Вордстата", наибольшее число жителей, желающих попробовать айс-флоатинг, зафиксировано в Мурманской области. Также высокий интерес проявляют жители Тверской области и Приморского края», — рассказали "Российской газете" в агентстве.

Интерес к Мурманской области связан еще и с тем, что здесь из-за долгой зимы большое количество предложений. Попробовать такой вид отдыха можно в Мончегорске, в ледяных водах озера Лумболка и в Кандалакше.

В Агентстве развития Мончегорска также рассказали, что на их фестивале "Зимандра" айс-флоатинг оказался одним из самых популярных развлечений.

Читательница "Российской газеты" Ярослава, которая попробовала такой вид отдыха, рассказывает, что самое впечатляющее в приключении - осознание того, что ты купаешься в январе в Белом море.

« Я и з П р и м о р ь я , п о э т о м у с а м о к у п а н и е м е н я н е т а к в п е ч а т л и л о , к а к у ч а с т н и к о в и з М о с к в ы и д р у г и х г о р о д о в , г д е м о р я р я д о м н е т . Н о в с е р а в н о э т о н е о б ы ч н о : т ы п л а в а е ш ь , а в о к р у г л ь д ы . И е щ е е с т ь э т о о щ у щ е н и е н е в е с о м о с т и » , — р а с с к а з а л а о н а .

Ярослава говорит, что за группой туристов следили несколько человек с берега, также несколько гидов были с ними в воде. Перед погружением все участники прошли инструктаж, особых противопоказаний для участия нет. Ярослава отметила, что костюм герметичный и вода внутрь не затекает (если только через лицо). Но холодно в воде никому точно не было, добавила она.

Чек-лист перед поездкой:

Термобелье;

Тонкие перчатки;

Флиска;

Теплые носки;

Тонкая балаклава (шапку иногда просят снять);

Резинка для волос;

Запасной комплект одежды;

Средство для снятия макияжа и спонжи при необходимости (но лучше просто не краситься).

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