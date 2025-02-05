Названы направления, имеющие наибольший спрос у туристов зимой

Объем бронирований туристического жилья в Краснодаре на текущий зимний сезон увеличился на 65% к предыдущему году, спрос на отдых в Костроме вырос на 64%, в Архызе - на 60%. Об этом говорится в результатах исследования платформы Bronevik.com, входящей в экосистему МТС (текст есть в распоряжении ТАСС).

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« С р е д и б ы с т р о р а с т у щ и х н а п р а в л е н и й д л я п у т е ш е с т в и й с д е к а б р я п о ф е в р а л ь л и д и р у е т с т о л и ц а К у б а н и , К р а с н о д а р - к о л и ч е с т в о б р о н и р о в а н и й о т е л е й э т о м г о р о д е п р и б а в и л о 6 5 % . З а м е т н ы й р о с т п о к а з а л и и д р у г и е г о р о д а К р а с н о д а р с к о г о к р а я : в Г е л е н д ж и к е ч и с л о з и м н и х з а к а з о в у в е л и ч и л о с ь в п о л т о р а р а з а , а в Б о л ь ш о м С о ч и - н а 2 3 % » , — р а с с к а з а л и э к с п е р т ы .

Растущий интерес к направлениям Краснодарского края в компании объяснили тем, что некоторые путешественники зимой стремятся отдохнуть в местах с более мягким и теплым климатом. Краснодар выбирают жители соседних регионов для коротких поездок - средняя длительность зимних бронирований там составляет два дня. Популярность Геленджика растет ввиду развития городской инфраструктуры и появления новых отелей, а Сочи традиционно привлекает как любителей горнолыжного спорта и других активных видов развлечений, так и желающих отдохнуть на побережье.

Разнообразием видов зимнего отдыха привлекают туристов и кавказские направления. Например, в селе Архыз рядом с одноименным горнолыжным курортом количество бронирований туристического жилья зимой выросло на 60% в годовом сравнении. Кроме того, на 43% увеличилось число заказов в Кисловодске - одном из центров оздоровительного туризма, где санатории работают круглый год, отмечается в исследовании.

Также этой зимой заметно выросла популярность двух городов Золотого кольца - Костромы (+64%) и Ярославля (+44%). Эти направления традиционно пользуются спросом у жителей Центральной России благодаря их близкому расположению, а также наличию исторических достопримечательностей. Кроме того, в зимние праздники в этих городах проходят развлекательные мероприятия.

Согласно исследованию, в целом количество зимних бронирований увеличилось на 12% в годовом исчислении. Лидерами по количеству бронирований остаются Москва (19% от всех заказов), Санкт-Петербург (9%), Большой Сочи (5%) и Казань (3%).