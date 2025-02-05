Названы направления, имеющие наибольший спрос у туристов зимой

Спрос на зимний отдых в Краснодаре и Архызе вырос за год более чем в 1,5 раза
Объем бронирований туристического жилья в Краснодаре на текущий зимний сезон увеличился на 65% к предыдущему году, спрос на отдых в Костроме вырос на 64%, в Архызе - на 60%. Об этом говорится в результатах исследования платформы Bronevik.com, входящей в экосистему МТС (текст есть в распоряжении ТАСС).
«Среди быстрорастущих направлений для путешествий с декабря по февраль лидирует столица Кубани, Краснодар - количество бронирований отелей этом городе прибавило 65%. Заметный рост показали и другие города Краснодарского края: в Геленджике число зимних заказов увеличилось в полтора раза, а в Большом Сочи - на 23%», — рассказали эксперты.
Растущий интерес к направлениям Краснодарского края в компании объяснили тем, что некоторые путешественники зимой стремятся отдохнуть в местах с более мягким и теплым климатом. Краснодар выбирают жители соседних регионов для коротких поездок - средняя длительность зимних бронирований там составляет два дня. Популярность Геленджика растет ввиду развития городской инфраструктуры и появления новых отелей, а Сочи традиционно привлекает как любителей горнолыжного спорта и других активных видов развлечений, так и желающих отдохнуть на побережье.
Разнообразием видов зимнего отдыха привлекают туристов и кавказские направления. Например, в селе Архыз рядом с одноименным горнолыжным курортом количество бронирований туристического жилья зимой выросло на 60% в годовом сравнении. Кроме того, на 43% увеличилось число заказов в Кисловодске - одном из центров оздоровительного туризма, где санатории работают круглый год, отмечается в исследовании.
Также этой зимой заметно выросла популярность двух городов Золотого кольца - Костромы (+64%) и Ярославля (+44%). Эти направления традиционно пользуются спросом у жителей Центральной России благодаря их близкому расположению, а также наличию исторических достопримечательностей. Кроме того, в зимние праздники в этих городах проходят развлекательные мероприятия.
Согласно исследованию, в целом количество зимних бронирований увеличилось на 12% в годовом исчислении. Лидерами по количеству бронирований остаются Москва (19% от всех заказов), Санкт-Петербург (9%), Большой Сочи (5%) и Казань (3%).