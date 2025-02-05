Интерес к отдыху в Крыму вырос вдвое

Количество запросов на летние туры в Крым в 2025 году увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также отмечается рост спроса на отдых в Калининграде, Сочи и Геленджике.

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Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

« ‎ М ы в и д и м у в е л и ч е н и е к о л и ч е с т в а з а п р о с о в н а К а л и н и н г р а д , С о ч и , Г е л е н д ж и к , К р ы м . П р и ч е м т у р о п е р а т о р ы г о в о р я т , ч т о ч у т ь л и н е в д в а р а з а у в е л и ч и л о с ь к о л и ч е с т в о з а п р о с о в и м е н н о н а К р ы м » , — с к а з а л а о н а .

Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий заявлял ТАСС, что уровень бронирования отелей и гостиниц в регионе на майские праздники составил 27%, на летний период - 33%. По его словам, активное бронирование летнего отдыха в Крыму начнется не раньше марта, что зависит, в частности, от формирования летнего расписания и старта продаж железнодорожных билетов, которые поступают в продажу за 90 дней.