АТОР: интерес россиян к летнему отдыху в Крыму в 2025 году вырос вдвое

Количество запросов на летние туры в Крым в 2025 году увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также отмечается рост спроса на отдых в Калининграде, Сочи и Геленджике.

Интерес к отдыху в Крыму вырос вдвое
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Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Мы видим увеличение количества запросов на Калининград, Сочи, Геленджик, Крым. Причем туроператоры говорят, что чуть ли не в два раза увеличилось количество запросов именно на Крым», сказала она.

Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий заявлял ТАСС, что уровень бронирования отелей и гостиниц в регионе на майские праздники составил 27%, на летний период - 33%. По его словам, активное бронирование летнего отдыха в Крыму начнется не раньше марта, что зависит, в частности, от формирования летнего расписания и старта продаж железнодорожных билетов, которые поступают в продажу за 90 дней.

Отдых в России
Майя Ломидзе
Ассоциация туроператоров России