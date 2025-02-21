Как в России развиваются сервисы для путешествий

В РФ наблюдается значительный всплеск популярности внутреннего туризма. В 2024 году около 92 млн человек отправились в путешествия по стране, что стало рекордным показателем за всю историю. При этом большая часть бронирований на рынке осуществлялась через российские онлайн-сервисы, которые смогли заместить ушедшие иностранные агрегаторы. Однако за счет роста конкуренции российских площадок и их активного развития уже сегодня потребителям доступен высокий уровень сервиса для планирования качественного отдыха. О том, чем живет индустрия путешествий сегодня и какие тренды будут определяющими на рынке в 2025 году, в материале «Газеты.Ru».

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Рост конкуренции

Россияне забыли о некогда популярных Booking и AirBnb и перешли на отечественные площадки онлайн-бронирований туристического жилья. Ежедневно десятки отечественных агрегаторов принимают заказы, обеспечивая клиентов и большим сетевым отелям, и локальным гостиницам и апартаментам по всей стране. Статистика подтверждает: индустрия прошла через период турбулентности и вышла на точку стабильного устойчивого роста.

Сегодня, как сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные платформы для гостиничного бизнеса TravelLine, в десятку самых популярных сервисов для бронирования в России вошли «Яндекс.Путешествия» (доля сервиса на рынке составила 29,2%), «Островок» (21,5%), Bronevik.com (входит в MTC, 9,4%), Acase.ru (7,53%), Zabroniryi.ru (6,26%), 101Hotels.com (5,7%), Алеан (2,21%), Hotelbook (2,2%), Ozon (2,17%), OneTwoTrip (2,04%), «Отели в Т-Банке» (1,85%).

При этом два ключевых игрока — «Яндекс.Путешествия» и «Островок» — по-прежнему демонстрируют заметный отрыв по числу бронирований.

В 2024 году сервис Яндекса впервые обошел «Островок» в рейтинге по итогам года, обеспечив себе заметный прирост в доле на рынке. За три года компания показала очень быстрый рост: еще в январе 2022 года доля «Яндекс.Путешествий» составляла не более 1%.

Каким же будет 2025 год для индустрии онлайн-бронирований, где, с одной стороны, продолжится конкурентная борьба между компаниями-лидерами, а, с другой — будут претендовать на место под солнцем десятки мелких игроков, которым тоже есть что предложить потребителю туристических услуг?

Три года без Booking

В 2022 году крупнейшие сервисы для бронирования жилья среди туристов Booking.com и Airbnb объявили об уходе с российского рынка. Это был серьезный удар для индустрии путешествий, поскольку на два иностранных сервиса приходилось более 70% рынка.

Однако период растерянности быстро сменился поиском новых решений и стал временем возможностей для отечественных игроков в онлайн-бронированиях отелей.

Обострившаяся конкуренция в итоге сыграла на руку потребителям. Россияне, не представлявшие, как запланировать отпуск без привычного Booking.com, сначала перешли на прямые бронирования на сайтах гостиниц. В частности, они выбирали объекты, в которых уже бывали ранее, или ориентировались на отзывы знакомых. Однако довольно быстро российские разработчики смогли предложить альтернативу ушедшим иностранным площадкам.

В стремлении занять освободившуюся нишу компании из РФ стали активно вкладываться в рекламу, продвижение, улучшать работу сервисов и наращивать базу вариантов для бронирования.

Уже сегодня в отрасли появились лидеры, что является свидетельством завершения переходного периода. По сути, отечественный рынок готов полностью закрывать потребности россиян в бронировании туристического жилья. А это миллионы пользователей и десятки тысяч объектов размещения. В 2024 году, согласно TravelLine, доля продаж через российские онлайн-сервисы выросла с 56% до 58%.

Турист в плюсе

Текущий уровень конкуренции обеспечил развитие рынка, который опирается на крупных игроков, но и взращивает небольшие эффективные компании. В этих условиях можно прогнозировать перенастройку бизнеса за счет слияний и новых партнерств. Эти процессы продолжат оказывать благоприятное влияние на развитие туризма, который становится одной из самых динамично развивающихся отраслей в российской экономике. В конечном итоге это играет на руку обычным туристам, которые могут рассчитывать на выгодные предложения и более качественный сервис.

Так, например, в «Я.Путешествиях» заявили «Российской газете», что связывают свое лидерство в рейтинге бронирований 2024 года с быстрым технологическим развитием, расширением вариантов размещения и запуском новых функций.

Эти возможности позволяют пользователю быстро и удобно забронировать гостиницу, хостел, турбазу, санаторий или апарт-отель. Фильтры позволяют сразу настроить выборку под запрос.

«Мы вложили много усилий в развитие мобильного приложения, и его аудитория уже стала одной из крупнейших на отечественном туристическом рынке. Также добавились десятки тысяч апартаментов по всей стране. Помимо этого, в прошлом году мы запустили платформу «Экстранет» для отельеров и владельцев апартаментов», — рассказал «Российской газете» руководитель сервиса Евгений Абрамзон.

В компании «Островок» также могут занести прошедший год себе в актив. Компания имеет за плечами 15-летнее присутствие на рынке и неизменно остается в статусе одного из лидеров среди сервисов онлайн-бронирований. Управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова считает, что в ближайшие несколько лет рынок ждут разные сценарии.

В частности, возможны новые слияния или завершения проектов в тех больших и сложных экосистемах, где они не оправдали ожиданий.

Однако эти процессы лишь подтверждают тот факт, что у потребителя будет больше возможностей для выбора, ведь компании в условиях конкуренции будут бороться за внимание клиентов и стремиться к построению с ними долгосрочных отношений.